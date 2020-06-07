Путин об открытии нового корпуса Национальной библиотеки Бурятии: «Это значимое событие для всей страны»

Строительство здания, а также подземного книгохранилища и перехода к старому зданию велось с 2016 года

Строительство велось с 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие культуры и туризма» и республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.- Это значимое событие не только для региона, но и для всей страны. Я говорю это без всякого преувеличения: для представителей бурятского народа, которые проживают за рубежом нашей страны, новые технические возможности сделали библиотеку доступной. Для изучения хранящихся здесь древних памятников литературы народов России и, конечно, крупнейшую в мире коллекцию книг рукописей, документов, связанных с Бурятией. Открыты самые широкие перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии и бурятского языка. Нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии. Я уже много раз говорил: в этом величие и сила России – в многообразии традиций, обычаев и языков каждого народа, каждого этноса. Это абсолютно бесценное богатство России. И нас общий долг сохранять их и приумножать, - заявил глава государства.Трансформация пространства и новое оборудование библиотеки расширят спектр услуг, которыми смогут пользоваться более 24 тысяч ее пользователей, и сделают ее многофункциональным информационно-культурным, образовательным и просветительским центром.- Новое здание Национальной библиотеки Бурятии, отвечает всем современным требованиям. Сегодня здесь хранится более миллиона книг, в том числе памятников письменности Востока. На возведение нового корпуса библиотеки и оснащение современным оборудованием, благодаря Вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей, - сообщил Глава Бурятии Алексей Цыденов.После перемещения книжного фонда в новый корпус, в этом году началась реконструкция старого корпуса библиотеки. В 2020 году на работы выделено более 161 млн рублей, в 2021 году запланировано еще 433 млн рублей. В общем, реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей.В новом шестиэтажном корпусе, получившем литер «Б», разместились абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, музыкальная гостиная, отдел литературы по искусству, центр доступа к социально-значимой информации, сектор оцифровки и отдел редкой книги. Мощность книгохранения библиотеки увеличилась с 500 тыс до 1,5 млн.Современные технологии создадут все необходимые условия для полноценной работы с информацией. Телелифт доставит документы на любой этаж здания, появится оборудование для сканирования книг и документов.В зале «Литературы по культуре и искусству» установлены кабинки для индивидуального прослушивания раритетных пластинок. Серверное оборудование позволит читателям из других регионов и стран знакомиться с фондами библиотеки. Обзорная площадка на крыше седьмого этажа откроет для посетителей незабываемый вид на центральную часть Улан-Удэ.Национальная библиотека является особо ценным объектом культурного наследия народов Бурятии. В ее фондах хранится более 1 млн экземпляров произведений печати. На библиотеку возложена функция формирования и вечного хранения полной коллекции краеведческих и национальных документов. Свыше 34 тысяч оцифрованных краеведческих документов хранятся на электронном ресурсе «Бурятика», созданном специалистами Национальной библиотеки.Фото: пресс-служба правительства Бурятии