В Бурятии перед судом предстанет 58-летняя ревнивица-убийца

Она убила возлюбленного выстрелом в спину из его же ружья и уехала домой



В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстанет 58-летняя женщина, обвиняемая в убийстве местного жителя из ревности, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемая проживала в Улан-Удэ. На протяжении нескольких лет она встречалась с сельским жителем, к которому регулярно ездила в гости в село Сосново-Озерское. Однако в последнее время между мужчиной и женщиной происходили ссоры на почве ревности. А 3 марта нынешнего года после очередной ссоры в ходе телефонного разговора обвиняемая на своем автомобиле выехала из Улан-Удэ и ночью приехала к дому любовника.



Сначала она зашла в недостроенное пустующее помещение, где хозяин хранил свой карабин модели «ТОЗ-17». Взяв и зарядив ружье, обвиняемая направилась к зимовью, в котором проживал мужчина. Как раз в этот момент он вышел на крыльцо. Женщина прицелилась и выстрелила ему в спину, после чего вернула оружие на место, села в машину и скрылась с места происшествия, уехав обратно в город.



На след женщины помогли выйти записи камер наружного видеонаблюдения и фиксации дорожных правонарушений, на которых видно, что автомобиль обвиняемой в промежуток времени, когда было совершено убийство, перемещался по селу Сосново-Озерское. При задержании в сумочке у женщины были обнаружены патроны от ружья, после чего в ходе допроса она признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.



В настоящее время в ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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