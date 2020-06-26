В Бурятии в первый день голосования в нем приняли участие около 15% избирателей

Свою позицию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации высказали более 102 тысяч жителей республики



В Бурятии в первый день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации участие в нем приняли более 102 тысяч человек или около 15 процентов избирателей, сообщили «Номеру один» в избиркоме республики.



При этом, 60 тысяч голосовали в помещениях на избирательных участках и около 42 тысяч воспользовались переносными ящиками для голосования, которые были развернуты во дворах ряда микрорйонов, или просили предоставить им возможность проголосовать на дому.



«Жалоб на какие-либо нарушения в ходе голосования в избирком не поступало», - отметили в комиссии.



Напомним, с 25 по 30 июня избирательные участки по всей республике работают 8:00 до 20:00 часов. В день общероссийского голосования - 1 июля избирательные участки будут также работать с 8:00 утра до 20:00 вечера. Проголосовать на дому по письменным или устным обращениям можно будет с 25 июня по 1 июля. Для этого необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов 1 июля 2020 года.



Фото: egov-buryatia.ru



