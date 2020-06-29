В Бурятии медиков отправили проводить голосование по Конституции в коронавирусных селах

Вспышка опасной инфекции не повлияла не плебисцит в Тункинском районе





Ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в селах Тункинского района Бурятии остается напряженной. Как сообщила пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова, по состоянию на 29 июня в районе всего зарегистрировано 49 больных. Из них вылечились три человека, двое умерли. Число контактных лиц насчитывает 133 человека, все амбулаторно обследованы. Основные очаги коронавируса зарегистрированы в селах Шулуты и Торы.