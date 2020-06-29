В Бурятии медиков отправили проводить голосование по Конституции в коронавирусных селах

Вспышка опасной инфекции не повлияла не плебисцит в Тункинском районе
Ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в селах Тункинского района Бурятии остается напряженной. Как сообщила пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова, по состоянию на 29 июня в районе всего зарегистрировано 49 больных. Из них вылечились три человека, двое умерли. Число контактных лиц насчитывает 133 человека, все амбулаторно обследованы. Основные очаги коронавируса зарегистрированы в селах Шулуты и Торы.
«По уточнённой информации, одна многочисленная семья жителей сел Торы и Шулуты кроме обряда провела еще и юбилей», сообщила Дора Хамаганова.
При этом, по данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки, с 27 по 28 июня, новых случаев коронавируса на территории Тункинского района не зарегистрировано. Круг контактных лиц остается прежним.
Несмотря на сложность ситуации, голосование по поправкам в Конституцию в зараженных селах не отменили.
«Голосование проходит в спокойной, рабочей обстановке. Его проводит специальная дежурная бригада медиков Тункинской центральной районной больницы. Бригада снабжена противочумной защитной экипировкой. Комплекс дезинфекционных мероприятий на УИКах, в местах выездов бригадой медиков проводится в полном объёме. Запасы дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты для голосующих жителей имеются в достаточном количестве», - сообщила Дора Хамаганова.
Напомним, вспышка коронавируса среди жителей села Торы и Шулуты была зафиксирована 24 июня, там было выявлено 23 случая инфицирования COVID-19. В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора выяснилось, что люди, заразились инфекцией на шаманском обряде, который проходил 9-10 июня в селе Шулуты.
Фото: с личной страницы Доры Хамагановой в Фейсбуке
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?