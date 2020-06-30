В Бурятии чиновники игнорировали смертельные ДТП на неосвещенной дороге

Организовать уличное освещение их заставили через суд





Прокуратура Бурятии выиграла суд у администрации Заиграевского района. Дело касалось обеспечения безопасности в сфере дорожного движения.

«В нарушение закона вдоль автомобильной дороги по центральной улице села Эрхирик отсутствует уличное освещение. С 2017 по 2019 годы на данном участке дороги произошло семь ДТП, в результате которых погибли три человека. Три аварии произошли в темное время суток. Администрация района не принимала должных мер по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию обязанности организовать уличное освещение в Эрхирике. Суд иск удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com