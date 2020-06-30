30.06.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 вплотную подошло к отметке в 3000

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 вплотную подошло к отметке в 3000

В четырех обсерваторах остаются  28 человек, этот показатель стабильно снижается

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2957. Это на 33 случая больше, чем было в понедельник. Из них в Улан-Удэ –  1658 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2085 человек, умер 21 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 33 новых случаев COVID-19:  два человека – прибывшие из других регионов, два человека  – связаны с очагом в БСМП, пять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1115  человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся  520 больных, включая 26 детей.

На амбулаторном лечении -  331 больной COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, на ИВЛ один пациент, старше 65 лет - один. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – двое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ больных нет.

В четырех обсерваторах находятся 28 человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2343 человек, с нарастающим итогом – от 169 144  человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com

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