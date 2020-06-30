В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 вплотную подошло к отметке в 3000

В четырех обсерваторах остаются 28 человек, этот показатель стабильно снижается



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2957. Это на 33 случая больше, чем было в понедельник. Из них в Улан-Удэ – 1658 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2085 человек, умер 21 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 33 новых случаев COVID-19: два человека – прибывшие из других регионов, два человека – связаны с очагом в БСМП, пять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1115 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 520 больных, включая 26 детей.



На амбулаторном лечении - 331 больной COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, на ИВЛ один пациент, старше 65 лет - один. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – двое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ больных нет.



В четырех обсерваторах находятся 28 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2343 человек, с нарастающим итогом – от 169 144 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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