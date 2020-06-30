30.06.2020
В Бурятии власти района плюнули на состояние защитной дамбы

В Бурятии власти района плюнули на состояние защитной дамбы

За безопасностью дамбы в селе Орлик никто не следил

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Окинского района.

«В муниципальной собственности находится защитная дамба в селе Орлик. В нарушение закона администрация района не обеспечила разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения, не составила декларацию безопасности, не вела контроль за показателями состояния дамбы», сообщили в надзорном ведомстве.

За допущенное нарушение администрация района привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 тысяч рублей. Кроме того, прокурор внес главе района представление, по результатам рассмотрения которого администрацией установлен контроль за состоянием гидротехнического сооружения. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Фото: «Номер один»
нарушение Окинский район
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