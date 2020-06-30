Жителей Улан-Удэ призывают сдавать старые шины на мусороперерабатывающий завод

В городе оборудованы четыре пункта для их сбора





В Улан-Удэ Республиканский мусороперерабатывающий завод организовал 4 пункта бесплатного сбора старых шин. Все они находятся рядом с шиномонтажными мастерскими по адресам: ул. Комарова, 119г, пр. Автомобилистов, 5, ул. Бабушкина, 190а, ул. Кабанская, 54в.

В то же время мусороперерабатывающий завод может обеспечить безопасную утилизацию старых шин. На заводе отслужившая покрышка проходит несколько стадий измельчения и отсеивания, в результате чего получается новый продукт – резиновый гранулят, который используется для изготовления резиновых покрытий.





Как сообщили на заводе, изношенные шины относятся к опасным отходам и выделяют загрязняющие вещества в атмосферный воздух, почву и грунтовые воды. Их нельзя ни сжигать, ни закапывать, ни даже просто бросать у обочины дороги.- Реализация проекта бесплатного сбора и транспортирования изношенных шин от населения Улан-Удэ позволит избавиться от ненужного хлама, занимающего немалую площадь в гаражах автомобилистов, повысить сознательность населения при утилизации опасных отходов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, - отметили на заводе.Фото: АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод»