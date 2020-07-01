В Бурятии за сутки зафиксировано 34 новых случаев заболевания коронавирусом

В реанимации находятся 17 тяжелых пациентов





По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, по состоянию на 8 утра 1 июля зарегистрировано 2991 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2135 (+50) человек, умер 21 человек. Проходят лечение в стационарах республики 496 больных, из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 339 пациентов с легким течением заболевания.Из 34 новых случаев COVID-19: 2 человека – прибывшие из других регионов, 3 человека – связаны с очагом в БСМП, 12 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заболевшими. На сегодня круг контактных лиц составляет 1115 человек, все лабораторно обследованы.В реанимационных отделениях находятся 17 тяжелых пациентов с коронавирусом, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ.Фото: pixabay.com