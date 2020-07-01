Жителям Бурятии начали начислять президентские выплаты на детей

Выплата положена более чем 230 тысячам детей





Утром 1 июля в Бурятии дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать родители детей до 16 лет, которые ранее оформили либо выплату на детей до 3 лет, либо единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. В Бурятии выплата положена более чем 230 тысячам детей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Напомним, обе меры были введены по указу президента России в рамках поддержки семей с детьми в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Все российские семьи с детьми до 3 лет в апреле получили право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь. В мае на каждого ребенка от 3 до 16 лет была утверждена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей.23 июня Владимир Путин в обращении к гражданам России заявил о продлении и расширении последней меры поддержки: в июле на каждого ребенка до 16 лет положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.- Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей, - заявил президент.Выплата положена на всех детей, рожденных в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.Причем родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, июльская выплата будет предоставлена автоматически. Заявления, поданные ранее в ПФР, послужат основанием для назначения дополнительной выплаты.Если вы еще ни разу не обращались за дополнительными мерами поддержки на детей в ПФР, необходимо подать заявление на портале Госуслуг. На каждого ребенка до трех лет необходимо подать заявление на ежемесячную выплату в апреле-июне. На каждого ребенка от 3 до 16 лет - на единовременную выплату. Дополнительная выплата 10 тысяч рублей будет назначена автоматически. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.Фото: «Номер один»