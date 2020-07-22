Якутского «шамана» выписали из психоневрологического диспансера

Ранее медкомиссия признала Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого



Повторная медкомиссия приняла решение о том, что принудительно содержать якутского «шамана» Александра Габышева в психиатрической больнице нет необходимости, он выписан из диспансера. Об этом



«После проведенной 21 июля психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера Александр Габышев выписан из диспансера», - сказал он.



Ранее сообщалось, что медкомиссия психиатрической клиники признала якутского «шамана» Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого.



Как ранее сообщала журналистам адвокат Габышева Ольга Тимофеева, 12 мая ее подзащитного принудительно госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. До этого у Габышева было диагностировано психиатрическое заболевание.



В сентябре прошлого года в отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Согласно постановлению, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям.

Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с «шамана» сняли.



Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года. По пути следования Габышева проводились митинги оппозиции. В Улан-Удэ арест автомобиля Габышева и протест против этого активисты БРО КПРФ пытались использовать для начала бессрочной акции протеста на площади Советов в пользу оспаривания итогов выборов мэра столицы Бурятии.



Фото: «Номер один» Повторная медкомиссия приняла решение о том, что принудительно содержать якутского «шамана» Александра Габышева в психиатрической больнице нет необходимости, он выписан из диспансера. Об этом ТАСС сообщил сегодня юрист правозащитной организации «Правозащита Открытка» Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.«После проведенной 21 июля психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера Александр Габышев выписан из диспансера», - сказал он.Ранее сообщалось, что медкомиссия психиатрической клиники признала якутского «шамана» Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого.Как ранее сообщала журналистам адвокат Габышева Ольга Тимофеева, 12 мая ее подзащитного принудительно госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. До этого у Габышева было диагностировано психиатрическое заболевание.В сентябре прошлого года в отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Согласно постановлению, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям.Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с «шамана» сняли.Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года. По пути следования Габышева проводились митинги оппозиции. В Улан-Удэ арест автомобиля Габышева и протест против этого активисты БРО КПРФ пытались использовать для начала бессрочной акции протеста на площади Советов в пользу оспаривания итогов выборов мэра столицы Бурятии.Фото: «Номер один»