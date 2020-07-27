Стивен Сигал не исключает своего участия в «Дальневосточном гектаре»

Звезда Голливуда хотел бы заниматься в Бурятии обучению детей боевым искусствам и защищать Байкал



«Я знаю, что в России существует программа «Дальневосточный гектар» и, возможно, я воспользуюсь ей», заявил в Улан-Удэ голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.



«У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», - сказал Стивен Сигал. Впечатлениями и планами после недельной поездки по Бурятии он поделился в воскресенье в Улан-Удэ, где провел пресс-конференцию в этнокомплексе «Баатарай Ургоо».



Во время своего разговора с журналистами актер рассказал о том, что самым сильным впечатлением для него стала встреча с нетленным телом Пандидо Хамбо ламый Даши-Доржо Итигэлова.



«Я побывал в своей жизни много где, но то чувство, когда я увидел Даши-Доржо Итигэлова, эта встреча меня очень удивила и потрясла до глубины души. Могу сказать без преувеличения - я как будто встретился со своей семьёй, поскольку я говорю на монгольском языке, знаю слова на бурятском языке, знаю подробно свою родословную с 19-го века, которая показывает, что мои предки начинали свой жизненный путь из Азии, двигаясь на Запад. Сейчас у меня есть родные и в Америке, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, в странах Европы. Но сам я родился и вырос в Японии, поэтому у меня особое отношение к буддизму», - отметил Стивен Сигал.

«Я думаю, что одна из самых важных задач в этом мире - защищать наши традиции, наши культуру, этику, мораль, все, что нам подарили предки, прадедушки и прабабушки. И очень важно защищать язык - это способ общения. Именно устное общение надежнее, чем какие-то записи. Потому что 30% из всего, что вы читаете - ложь. У нас есть более чем две тысячи лет непрерывной родословной. Почему непрерывной? Ведь у нас есть молитвы. Но самое важное для меня: это устная передача информации, слово. Поэтому язык необычайно важен», - подчеркнул Стивен Стигал, также отметив еще одну особенность Бурятии – мирное сосуществование людей разной национальности и вероисповедания.



«Я бывал во многих регионах России, но настолько дружных, понимающих и толерантных людей я встретил только здесь», - подчеркнул актер.



Любопытно, что Стивен Сигал сказал о возможности своего участия в «Дальневосточном гектаре» в канун ее нового этапа. С 1 августа 2020 года стартует третий этап реализации программы «Дальневосточный гектар» на территории Бурятии и в Забайкальском крае - право на получение «гектаров» распространяется на жителей всей России, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. До этого времени возможность взять «гектар» в Бурятии и Забайкалье имели только жители Дальневосточного федерального округа.

Со старта реализации программы на территории новых субъектов ДФО землю в Бурятии и Забайкальском крае получили более 5,3 тысячи человек, из них 2,1 тысячи в Бурятии и 3,2 тысячи – в Забайкалье. Самый популярный вид использования участков – индивидуальное жилищное строительство. Высокая активность подачи заявлений на «дальневосточный гектар» наблюдается в Забайкалье, в том числе потому, что вокруг столицы Забайкалья отсутствует буферная зона, закрытая от предоставления земельных участков, - люди могут брать землю в получасе езды от центра Читы. Ведется работа по сокращению буферной зоны вокруг столицы Бурятии - Улан-Удэ. Соответствующее предложение подготовлено местными властями и находится на рассмотрении минвостокразвития России.



Фото: egov-buryatia.ru

