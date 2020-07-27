«Антиковидный» указ главы Бурятии трещит по швам

Масочный режим в Улан-Удэ не соблюдается даже в муниципальном транспорте





В Улан-Удэ продолжаются рейды мобильных групп, которые призваны выявлять нарушения антикоронавирусных мер, введенных указом главы Бурятии Алексея Цыденова. Тем не менее, этот указ, в последнее время трещит по швам.

«В состав мобильных групп входят должностные лица исполнительных органов государственной власти Бурятии, а также органов местного самоуправления. Они проверяют как предприятия торговли, общественного питания и другие соблюдают ограничения», - сообщил об «антиковидной» работе начальник Управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнев.Чиновник напомнил, что, по оценке главного санитарного врача республики, обстановка по распространению новой коронавирусной инфекции остается нестабильной и напряженной. Ежедневно выявляется от 30 до 40 новых заболевших.«На этом фоне все чаще выявляются факты несоблюдения требований ограничительных мер, которые были прописаны указом главы республики. В первую очередь, масочного режима при посещении различных объектов, мест скопления людей. Вы сами, наверное, видите, что на детских площадках в последнее время группы детей без соблюдения элементарных мер безопасности контактируют друг с другом, и родители при этом безответственно относятся к здоровью детей, самих себя, окружающих», - констатировал представитель муниципалитета.Мобильные группы действуют в столице республики с апреля. Борется с коронавирусом и МВД. Всего в городе на сегодня составлено более 2200 административных протоколов. Проведено свыше 15 тысяч профилактических бесед с физическими и юридическими лицами.Недавно состоялся очередной рейд, который вновь выявил нарушения. В частности граждане в магазинах не имеют масок, не соблюдается социальная дистанция. В ряде мест выявлен непорядок с дезинфекцией помещений, отсутствие журналов термометрии, неиспользование работниками предприятий средств индивидуальной защиты.«Хотелось бы предупредить – в случае выявления повторных подобных нарушений мобильные группы будут вынуждены выходить с инициативой о приостановке работы таких торговых точек, предприятий. Несоблюдение установленных мер приводит к дальнейшему распространению коронавируса», - заявил Михаил Слепнев.Чиновник подчеркнул, что ситуация не нормализовалась, а скорее наоборот – люди расслабились, что создает предпосылки к дальнейшему распространению инфекции.Между тем, в общественном транспорте Улан-Удэ множество пассажиров давно ездит без масок. Причем подобная ситуация наблюдается не только в маршрутках, но и в муниципальных трамваях, которые, казалось бы, должны служить примером соблюдения указа главы Бурятии. На вопрос корреспондента «Номер один», почему так происходит, чиновник ответил уклончиво.«Мы обратим на это внимание», - пообещал начальник Управления общественной безопасности.Фото: пресс-служба правительства Бурятии