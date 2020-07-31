В Бурятии продолжают искать пропавший Ан-2

Шесть сводных группами наземной группировки поисков отрабатывают участки тайги



В Бурятии сегодня продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс». Запланированы вылеты вертолета Ми-8 и самолета Ан-2 для обследования территории с воздуха, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Кроме того, будет применяться беспилотная летательная система Zala поискового отряда «Лиза-Алерт».



В наземных поисках участвуют 49 человек и шесть единиц техники. Поискиведут сотрудники поисково-спасательных отрядов №1 и №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, МЧС, парашютисты «Забайкальской авиационной базы лесов», добровольцы. Шестью сводными группами наземной группировки запланировано обследование шести районов поиска в Тункинском и Окинском районах Бурятии.



За одиннадцать дней поисков совершено 52 вылета четырьмя авиабортами (Ми-8, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26). Обследовано 17,5 тыс квадратных километров территории. Дрон Zala совершил два полета и обследовал 580 квадратных километров. Наземная группировка обследовала 50 квадратных километров. Продолжается поиск возможных свидетелей авиаинцидента среди местных жителей.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горы и глухая тайга.



Фото: РАЛХ

