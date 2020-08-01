В Бурятии свадьбы ушли в подполье

Банкетные залы тайно проводят закрытые свадьбы и юбилеи

Андрей Шевченко, «Номер один».

Фото: Управление ЗАГС РБ



Пандемия все меньше пугает жителей Улан-Удэ – люди уже не носят медицинские маски и устраивают торжества. Из-за запрета на массовые мероприятия свадебная отрасль оказалась в кризисе – распорядители торжеств спешно меняют профессию, а банкетные залы тайно проводят закрытые свадьбы и юбилеи.На днях руководитель местного Роспотребнадзора Сергей Ханхареев вновь напомнил о табу на массовые мероприятия: «Для предотвращения распространения вируса вводятся ограничительные мероприятия, в том числе и запрет на проведение массовых мероприятий. Сегодня этот запрет в республике действует, при этом, к сожалению, участились случаи его нарушения. К подобным примерам можно отнести недавние мероприятия: похороны в Кяхтинском районе, свадьба в Кабанском районе. А до этого были обряды в Кижингинском и Тункинском районах, юбилей в Селенгинском. Я неоднократно обращался к землякам и просил воздержаться от проведения массовых мероприятий. Но все же они проявили безответственность и беспечность. В одном только Кижингинском очаге было 206 случаев заболевания COVID-19, даже с летальным исходом. Это только кажется, что вы сейчас отпразднуете юбилей или свадьбу небольшой компанией - допустим, 15 человек - и разойдетесь. Но надо понимать – вы подвергаете риску своих родных. А гости пойдут к себе домой, там у них свои семьи окажутся в зоне риска».По словам Ханхареева, из мероприятий разрешены только похороны, причем с большими ограничениями: «COVID-19 внес свои коррективы в нашу обычную жизнь, но, тем не менее, она продолжается. И нужно понимать, что бывают разные случаи. К примеру, процедуру похорон провести необходимо, но со строгим соблюдением всех мер безопасности, к организации стоит привлечь самый близкий круг родственников, буквально не более 10-15 человек. И, конечно, отказаться от поминальных обедов».Что касается больших семейных торжеств, то их следует перенести, считает главный санитарный врач республики.- Другое дело – проведение банкета в честь юбилея. Согласитесь, с ним можно повременить. Да, возможно, звучит странно, но это реальность сегодняшней жизни. В очередной раз напоминаю: запрет на массовые мероприятия продолжает действовать. За его нарушение грозит административная, а то и уголовная ответственность. Так, по факту проведения юбилея в Селенгинском районе нами передана информация в органы полиции, которыми на виновных лиц наложены штрафы. Но, поймите, дело не в штрафах, а в здоровье. Вот что действительно нужно беречь, - предупреждает Сергей Ханхареев.В управлении загса отметили, что пандемия не сильно сказалась на количестве регистраций: «Снижение незначительное, отменяли только в апреле. Регистрации проходят, пусть и с учетом требований».Согласно указу главы республики, сохраняются ограничения по количеству приглашенных на регистрацию.- Разрешено шесть человек - жених и невеста плюс четыре гостя. Четыре человека, потому что мы ориентировались на родителей с двух сторон. При этом все должны быть в масках. Плюс санитайзеры на входе, - добавили в загсе.Традиционно август является самым популярным у молодоженов. Но в этом году всплеск был в июне: «Май у нас традиционно пустой. А в июне статистика вошла в колею, даже с повышением. Те, кто планировал на апрель, перешли на июнь. Отметим, что теперь регистрации популярны не только в пятницу и субботу, но и четверг добавился. Хотя всегда есть регистрации в другие будни».В субботу возле центрального загса было многолюдно. У дверей толпятся многочисленные родственники, рядом дежурят двое пожилых мужчин с голубями. Эдуард Николаевич всю жизнь работал строителем, на пенсии завел голубятню в своем дворе. Всю субботу он провел у дверей дворца бракосочетаний, предлагая выпустить «на счастье» голубей молодым парам.- Даже и не видно, что проклятый коронавирус. Только сегодня было 40 пар. Правда, народ жмется, тысячу рублей на голубей жалко им, - сетует мужчина.С большим трудом снятия ограничений дождались представители общепита. Кафе и рестораны три месяца сидели фактически без доходов. Однако спустя месяц их могут вновь закрыть – жесткими мерами пригрозил Алексей Цыденов: «В случае повторяющихся нарушений до 1 августа принять решение о полном закрытии организаций общественного питания в Улан-Удэ. Уже скоро 1 сентября, начало учебного года, нам не нужно ухудшение эпидситуации к этому времени. Необходимо принять все меры для ее стабилизации».Тем временем на грани разорения оказались банкетные залы. Если кафе и рестораны еще начали работу, то эти заведения до сих пор ждут разрешения на работу.- У меня десять залов. Три караоке-клуба, три банкетных и несколько поминальных. Я рассчитал, что у меня идеальная модель. Караоке-клубы хорошо показывают выручку зимой, но летом «проседают», а банкетные залы, наоборот, больше всего работают в лето. Поминальные же залы «кормят» круглый год. Но кто же мог предсказать, что наступит такая ситуация, когда закроют вообще все, - говорит известный ресторатор Жаргал Цыденов.В итоге из всей сети на полную загрузку работают только заведения с караоке. Тем же предпринимателям, кто рассчитывал только на банкеты, пришлось распустить людей. Однако запрету подчинились не все.- Количество свадеб стало меньше, но они не прекратились. Все знают, что свадьбы проводятся – и в ресторанах, и на Байкале, - говорит известный фотограф Илья Спектор.Надежда Будаева начала готовиться к свадьбе с начала года. А когда кафе и рестораны закрыли, многочисленная родня убедила не переносить торжество.- Мы ходили по ресторанам, почти все проводят, хотя и за закрытыми дверями. Только в центре сразу отказали. Администратор предупреждает, что заезд с черного входа, шторы опущены. Еще просят не выкладывать фото в социальные сети, - говорит Надежда.Как выясняется, пандемия помогла невестам значительно сэкономить.- В свадебных магазинах буквально у дверей встречают. Мое платье стоило 35 тысяч, в итоге купила за 23. Еще скидку обещали на макияж минус 15%, также видеооператор скинул 20%, съемка с дрона - в подарок, - рассказывает Надежда.Интересно, что из-за затишья на рынке свадеб также пострадали ведущие праздников. Многие из них достали заначки и стали искать новые пути заработка.- Свадебный сезон уже точно накрылся. Сидеть и переживать - смысла нет. Делать нечего, надо идти и искать другую работу, пока этот коронавирус не пройдет, - говорит известный ведущий и певец Эдуард Будажапов.По словам Эдуарда, осознание глубины кризиса пришло не сразу: «Первые три месяца паниковали, ждали, друг другу звонили. Сейчас все смирились. От нас эта ситуация уже не зависит». В итоге Эдуард устроился работать риелтором в крупное агентство.Легче пережили пандемию свадебные фотографы.- Нам все-таки проще, мы можем снимать и портреты, и семейные фотосессии, работать с организациями. Для нас свадьбы – это хороший, но не единственный источник дохода, - говорит фотограф Илья Спектор.Чтобы меньше зависеть от съемок, Илья еще пару лет назад открыл фотошколу. По его словам, в эту профессию каждый месяц приходят десятки новичков.