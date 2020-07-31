В Улан-Удэ восстановят двигатель легендарной «Катюши»

Машина установлена на аллее Славы техники в гарнизоне Сосновый Бор



В Улан-Удэ на базу технического подразделения Восточного военного округа доставили двигатель для системы полевой реактивной артиллерии БМ-13 - легендарной «Катюши» времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ВВО. По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.



Перед тем как установить «родной» двигатель на штатное место, специалисты проверят его работоспособность, при необходимости проведут разбор и заменят необходимые детали. Сейчас машина разобрана на части, отдельно проходит восстановление кабины, пусковой установки, проверка трансмиссии, ведется восстановление рулевого управления и шасси. Следующим этапом будет подготовка кузова для установки основных элементов «Катюши».



Все работы пройдут с учетом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документации. На автомобиль будут установлены оригинальные запасные части и агрегаты.



До этого машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения в военном городке Сосновый Бор.



Напомним, что ранее в объединении специально к празднованию 75-летия Великой Победы специалистами ремонтно-восстановительного подразделения был восстановлен танк Т-34.



Фото: structure.mil.ru

