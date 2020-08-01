В Бурятии пропал 32-летний житель Прибайкальского района

Он уехал из села Кома на лесоделяну в Мухоршибирский район и с 3 июля не выходит на связь





В Бурятии полиция ищет без вести пропавшего Николая Ильича Селиванова 1988 года рождения, проживающего в селе Лиственничное Прибайкальского района. Мужчина 16 июня выехал из села Кома в Мухоршибирский район местность «16-й километр» на лесоделяну и с 3 июля не выходит на связь, сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.Приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные короткие, глаза карие.Особые приметы: передние зубы выступают вперед, на правой руке в области плеча имеется шрам, после сведения татуировки.Был одет: футболка черного цвета, синие джинсы, черные туфли.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии