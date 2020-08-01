Маски для студентов в новом учебном году станут обязательными

Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты и институты



Ношение масок в новом учебном году станет обязательным требованием к студентам вузов. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе онлайн-совещания с ректорами российских вузов, сообщает минобразования Бурятии.



В новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов станет обязательное ношение масок. Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты. «Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», - сказал Валерий Фальков.



Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку. При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться.



В университетах появятся приборы для дезинфекции воздуха, а измерение температуры станет обязательным. «К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения», – подчеркнул Министр.



Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия в страну. Только после этого они могут быть допущены к занятиям. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.



В ходе совещания был также затронут вопрос о дате начала нового учебного года. Министр отметил, что вузы вправе самостоятельно решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре. «Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября», - сказал Валерий Фальков.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr



