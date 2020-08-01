Сотрудники СУЭК выпустили в Селенгу молодь осетра

Средства для экологической акции собраны в ходе турнира по хоккею с мячом на льду озера-моря



Тысячу мальков байкальского осетра выпустили в Селенгу- сотрудники «Тугнуйского погрузочно-транспортного управления» (СУЭК) в месте нереста «краснокнижной» рыбы в главном притоке Байкала. Акция провели в рамках природоохранной деятельности предприятия, сообщили в пресс-службе СУЭК.



Молодь была закуплена на средства, вырученные в ходе благотворительного сбора на турнире по хоккею с мячом на льду, который проходил на Байкале в феврале нынешнего года среди команд транспортных предприятий и портов СУЭК.



Молодь байкальского осетра выращена на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе до нормативной навески 45,2 грамма. Выпуск рыбы проходил под наблюдением специалистов Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и Байкальского филиала «Главрыбвода», представителей рыборазводных заводов.



Как говорят специалисты, место для выпуска мальков осетра около села Лиственничное Прибайкальского района в реку Селенга выбрано не случайно. Байкальский осетр обитает в дельте реки Селенга, а также в устьях некоторых других рек, в заливах Байкала на глубине 20-50 метров. Осенью, когда отмечаются сильные ветра, он опускается до глубины 150 метров. Размножается осетр в Селенге, Верхней Ангаре, Баргузине. Линейный рост осетра в среднем составляет 5-7 см в год. С 1947 года по настоящее время вылов осетра в Байкале запрещен. По оценкам экологов, при сохранении достигнутых объемов искусственного воспроизводства и организации эффективных охранных мероприятий есть надежда, что популяция байкальского осетра будет восстановлена.



Фото: АО «Хиагда»

