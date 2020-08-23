Верхнеудинск и генерал Пепеляев: забытая история

Как судьба белого генерала связана со столицей Бурятии

Недавно незаметно минула 102-летняя годовщина взятия Вернеудинска войсками легендарного белого полководца Анатолия Пепеляева. Возглавляемый им 1-й Средне-Сибирский корпус 20 августа 1918 года занял будущую столицу Бурятии. Это было во время рейда по Транссибу от Томска до Читы, во время которого от большевиков освободили Красноярск и Иркутск.«Также 20 августа белые вошли в Верхнеудинск, где пополнились добровольцами», - короткой строкой сообщается в труде Петра Новикова «Гражданская война в Восточной Сибири».В разных источниках встречается упоминание, что в этот же день у станции Дивизионная окружили и уничтожили последний сопротивлявшийся отряд красных. Там же осталась братская могила «красногвардейцев-интернационалистов-немцев, венгров, чехов, словаков, китайцев, австрийцев и др., погибших под Верхнеудинском в боях с белогвардейцами и белочехами», ныне отмеченная мемориалом по улице Гарнизонная. Обратим внимание на этнический состав воинов-интернационалистов – подданные Австро-Венгерской империи, с которой воевала Россия, а также китайцы. Большевики часто привлекали служить военнопленных Первой Мировой, а китайцы охотно шли наемниками. Так что идейность этих интернационалистов может выглядеть спорно.За рейд вдоль Транссиба Анатолий Пепеляев был произведен в полковники. Позже он отличился в Пермской операции, за что получил прозвище «Сибирского Суворова» и чин генерал-лейтенанта.Но вернемся к Верхнеудинску. Впервые Анатолий Пепеляев побывал там пятью годами ранее – когда приехал из Томска на родину своей невесты, чтоб обвенчаться с ней. Его жена, Нина Ивановна Гавронская, происходила из Верхнеудинска, из семьи железнодорожника. По одним сведениям – служащего, по другим – простого паровозного машиниста. С ней Анатолий Пепеляев познакомился в Томске где она, предположительно, обучалась на Высших женских курсах.«Десять лет назад, 18 января 1913 года, я женился. Как сейчас помню поездку по Селенге от Верхнеудинска в село Бабнино за 30 верст. Как упрашивали священника, не хотевшего венчать нас, так как у меня не было разрешения от начальства. Мне исполнился всего 21 год! Венчались просто, в деревянной церкви, так все было убого, совсем не похоже на свадьбу, но радостно. Назад собрались. Нина все не ела (всю ночь шла), а я боялся, чтобы не простудилась она», - вспоминал Пепеляев на страницах дневника.С Ниной Гавронской он прожил всю жизнь, имел двух сыновей – Всеволода и Лавра.В третий раз Анатолий Пепеляев оказался в Верхнеудинске в январе 1920 года, будучи участником Сибирского Ледового похода – когда разгромленные белые отступали на восток. Генерал был тяжело болен тифом, до излечения он остался жить в доме родителей жены. Выздоровев, он отправил семью в Харбин, а сам создал партизанский отряд, воевавший с большевиками под Сретенском. Но из-за разногласий с атаманом Семеновым решил эмигрировать в Харбин.В целом судьба Анатолия Пепеляева сложилась и героически, и трагично. Первая Мировая, где он заслужил множество наград. Потом – Гражданская – успешный рейд по Транссибу, успешная пермская операция. Потом – отступление вместе с Сибирским Ледовым походом. Короткий период спокойной жизни в Харбине. Потом неугомонный белый генерал возглавил отряд, попытавшийся освободить от большевиков Якутию. Авантюрный поход кончился поражением, в июне 1923 года Пепеляев был взят в плен.Суд в Чите приговорил его к десяти годам тюрьмы. В 1932 году заключение решили продлить еще на три года. Лишь в 1936 году Анатолий Пепеляев вышел на свободу, и работал столяром. Но уже спустя год его вновь арестовали по обвинению в «контрреволюционной» деятельности, и сразу после суда расстреляли. По иронии судьбы, в том же году по похожему обвинению был расстрелян победивший его в Якутии красный военачальник Иван Строд.Вот с такой легендарной фигурой, как Анатолий Пепеляев, связана история столицы Бурятии. Напомним, последнее время все чаще звучат предложения увековечить в республике и память деятелей Белого движения.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото: пресс-служба минкультуры Бурятии