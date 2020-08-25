Житель Монголии пытался вывезти из РФ более 23 кг антисептика

О временном запрете на вывоз «антиковидных» средств гость России не знал



Житель Монголии вез через автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта в свою страну 378 упаковок дезинфицирующих средств-антисептиков для рук весом 23,7 килограмма. Коробки с антисептиком он спрятал в кабине грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Водитель грузовик, выезжая из России, не внес антисептики в декларацию на товары. При опросе иностранец заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Но при сканировании автомобиля инспекционно-досмотровым комплексом была выявлена зона вероятного нахождения товара. При досмотре таможенники обнаружили в кабине автомобиля коробки с дезинфицирующим средством для рук.



По объяснению иностранца, он приобрел дезинфицирующие средства с намерением продать в Монголии, а декларировать товар не стал, посчитав такое количество незначительным. О том, что вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных товаров, к которым относятся дезинфицирующие средства, наложен временный запрет, он не знал.



Напомним, запрет не распространяется на вывоз товаров для личного пользования, но в данном случае количество перемещаемого товара говорит о его коммерческом предназначении.

Бурятская таможня в отношении иностранного гражданина возбудила дело об административном правонарушении за недекларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений.



Антисептики изъяты, помещены в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни.



Ограничения на вывоз из России средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения действуют до 30 сентября на основании решения Коллегии ЕАЭС от 24 марта.



Фото: Бурятская таможня



