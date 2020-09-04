Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление обойдется в миллиарды

Только на реконструкцию сетей потребуется 3,5 млрд рублей





На недавнем совещании в Хурале Бурятии депутаты снова подняли вопрос о ночном, более низком тарифе для жителей частного сектора. Это должно стимулировать горожан переходить на электроотопление и, как следствие, привести к снижению уровня загрязнения воздуха.

Однако перед этим в городе необходимо провести модернизацию электросетей – существующее сегодня инфраструктура просто не выдержит дополнительной нагрузки.- На сегодня у нас есть данные МРСК и Минтранса, которые говорят о том, что для реконструкции сетей, чтобы город перевести на электроотопление, нужно порядка 3,5 млрд рублей. Мы хотели бы, чтобы эти цифры были детализированы: по каждой улице, по каждому переулку. И это действительно надо сделать. Такая работа идет. Я думаю, в течение сентября-октября они нам эти данные дадут, и мы уже будем работать, - пояснял народным избранникам ситуацию председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Владимир Имидеев.Присутствовавшая на том же совещании замминистра природных ресурсов Наталья Тумуреева сообщила, что в разных частях города должна быть разная энергетическая политика.- Я считаю, что в Улан-Удэ на сегодняшний момент невозможно определить единый какой-то источник. Каждый район города должен быть оценен отдельно. Где-то - присоединить к центральному теплоснабжению, где-то использовать бездымный уголь, где-то электроэнергию. Потому что условия везде разные и сети везде разные, - пояснила она.Что касается ночного тарифа, то она также подтвердила, что вопрос прорабатывается.- Предложения до конца года будут. Сейчас все рассчитывается – какой участок города мы можем перевести на эти тарифы, в каком участке города сети готовы принять такую нагрузку.Фото: «Номер один»