В Бурятии с продавца винно-водочного отдела взыскали недостачу

Женщину пришлось искать в другом районе, хотя ранее она гарантировала возвращение долга



Судебные приставы Бурятии взыскали с продавца вино-водочного отдела магазина в Джидинском районе сумму недостачи в размере свыше 93 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.



Как стало известно, приняв на работу нового сотрудника, хозяйка магазина заключила договор о полной материальной ответственности. В дальнейшем при проведении инвентаризации товаров, владелицей торговой точки была выявлена недостача в размере 93 602 рублей. За взысканием материального ущерба, причинённого магазину, индивидуальный предприниматель обратилась в суд.



Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования истца о взыскании материального ущерба, отметив, что к материально-ответственным лицам, коим является продавец, применяется принцип презумпции вины, заключающийся в том, что в случае недостачи материальных ценностей или денежных средств, вверенных работнику, он, а не работодатель, несет за это ответственность, если не докажет иное.



Свою вину работница признала сразу и написала гарантийную расписку о том, что погасит задолженность в течение месяца. Однако на деле же женщина возмещать обещанную сумму не торопилась и без предупреждения выехала из села.



В ходе исполнительного производства судебнымприставом установлен новый адрес проживания должницы в Селенгинском районе. Судебные приставы Селенгинского районного отделения выехали по месту проживания женщины и напомнили ей о неуплаченной задолженности.



На сегодняшний день материальный ущерб в полном объеме перечислен предпринимательнице. За несвоевременное исполнение судебного решения должнику дополнительно пришлось выплатить исполнительский сбор, равный 6,5 тысячи рублей.



Фото: pixabay.com



