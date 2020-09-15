В Бурятии многодетных родителей освободили от транспортного налога

Льготу получит один из родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей



Народный Хурал Бурятии одобрил сегодня законопроект об освобождении многодетных родителей от транспортного налога. Освобождение коснется одного из родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.



Под льготу попадут легковые автомобили с мощностью до 200 лошадиных сил. Это обусловлено тем, что семьи с тремя и более детьми приобретают транспортные средства повышенной вместимости, так называемые семейные автомобили.



Выпадающие доходы республиканского бюджета в связи с принятием закона составят 4 процента от общего объема поступлений по транспортному налогу. С учетом налоговой ставки, объем недополученных доходов республиканского бюджета, начиная с 2021 года, составит 30 миллионов рублей.



Если семья имеет несколько автомобилей, то льготу можно будет оформить только на один из них.



В Бурятии на сегодня из 20 тысяч многодетных семей примерно пять с небольшим тысяч обеспечены автомобилями до 200 лошадиных силДепутаты проголосовали за, но с оговорками. Например, депутат Леонтий Красовский предложил смягчить требования для получения льготы.



- Всегда отрадно, когда Народный Хурал принимает нужные законы. Освобождение от транспортного налога многодетных семей необходимо, - сказал он, добавив, что в будущем нужно пересмотреть ограничение по лошадиным силам в сторону увеличения.



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