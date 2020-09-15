В Бурятии задержан судимый «Оттело»

Выйдя из заключения, он до смерти избил соперника



В Бурятии 13 сентября в квартире одного из домов города Закаменск обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – травмами головы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний мужчина, который, по версии следствия, избил потерпевшего из ревности, причинив ему повреждения, повлекшие смерть.



По данным следствия, подозреваемый за совершенное в прошлом преступление отбывал наказание в исправительной колонии, а когда освободился, то узнал, что его пассия в городе Закаменск живет с другим мужчиной. Вечером 10 сентября бывший заключенный залез на балкон квартиры своей возлюбленной на втором этаже, после чего ворвался в жилище.



Женщина и ее новый сожитель лежали на диване и смотрели телевизор. Подозреваемый напал на них и стал избивать. Своему сопернику он с силой нанес множество ударов ногами по голове, после чего прогнал из квартиры. Потерпевший смог дойти до своего жилья, где скончался через некоторое время от причиненных ему повреждений. Его тело спустя три дня обнаружили родственники.



Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



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