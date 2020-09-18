В Бурятии силовики провели обыски у сына депутата Народного Хурала

Планы чиновников относительно туристического будущего Щучьего озера вновь могут оказаться под вопросом



Семья «единоросса» Сергея Пашинского попала в поле зрения правоохранителей. Один из детей известного депутата, по нашей информации, стал участником уголовного разбирательства по строительству дороги стоимостью более полумиллиарда рублей.



Странные схемы



Вначале надо уточнить, о каком именно Сергее Пашинском из Хурала идет речь, ибо таковых там двое. Один из них – Сергей Миронович Пашинский. «Справоросс», аграрий, владелец компании «Гарантия-2», которая ударными темпами выращивает в республике овощи. Он к нашей истории никакого отношения не имеет.



А вот второй – Сергей Георгиевич Пашинский – как раз тот, кто нам нужен. Видный «единоросс», бизнесмен, учредитель множества компаний, в том числе ООО «Авто Дом». Именно его потомки вызвали интерес у МВД республики, заявившегося в дом с обысками.



По нашей информации, этот интерес спровоцирован уголовным разбирательством относительно строительства дороги «Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник». Скандал вокруг этого строительства вспыхнул еще на стадии определения победителя госзакупки. Цена контракта, к слову, – 551 млн рублей.



Первый аукцион на реконструкцию этой дороги прошел в июне 2019 года. На торги поступила единственная заявка от ООО «ТюменьСтройПроект». Эту компанию и признали победителем.



Между тем прокурорская проверка показала, что заявка и представленные компанией документы для участия в аукционе не соответствуют требованиям аукционной документации.



Начальнику управления по строительству Селенгинского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого управлением в одностороннем порядке отказано в исполнении контракта. В отношении членов аукционной комиссии возбуждены производства об административном правонарушении. Они привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый, рассказали в надзорном ведомстве.



Кроме того, материалы прокурорской проверки ушли в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Проводится предварительное расследование.



Ничто не предвещало



Контракт с ООО «ТюменьСтройПроект» власти Селенгинского района расторгли в сентябре 2019 года. Затем они провели новые торги, на которые не поступило ни одной заявки. Тогда их перевели в формат запроса предложений.



На запрос откликнулась одна компания – ООО «Авто Дом» - депутата Хурала Бурятии от «Единой России» Сергея Пашинского. Ее и признали победителем.



Началась работа. В июле уже этого года на стройке побывал глава республики, где в числе других выслушал представителя компании «Авто Дом» Ивана Пашинского. Того самого, к которому сегодня заявились силовики с обысками.



- Протяженность объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник» составляет 13,3 километра. Полностью будет уложен асфальт. По проекту предусмотрен перенос линии электропередач, линии Ростелекома. Объект будет достроен в следующем году, работа идет по графику, - докладывал Иван Пашинский.



Работы начались в январе этого года. На момент визита главы завершалось устройство земляного полотна и снятие старого асфальтобетонного покрытия.



Строительство этой дороги имеет стратегическое для республики значение. Ведь, как писала пресс-служба главы и правительства Бурятии, это «один из шагов по развитию туристской деятельности в Селенгинском районе, в частности, туристического кластера «Щучье озеро».



- Резидентами этого проекта являются оздоровительный лагерь «Сибиряк» ОАО РЖД, загородный оздоровительный лагерь «Уголек» и санаторий «Родник». С 2020 по 2024 годы они вложат в развитие кластера свыше 438 млн рублей, соответствующие документы у нас уже есть, - сверкал оптимизмом глава Селенгинского района Станислав Гармаев.



Маленькая империя



Но, учитывая интерес силовиков к этому объекту, не исключено, что там происходит что-то нечистое. И все планы чиновников относительно туристического будущего «Щучки» могут оказаться под вопросом.



К слову, ООО «Авто Дом» лишь на 44,9% принадлежит депутату Сергею Пашинскому. Остальные 55,1% находятся у его сына – того самого Ивана Пашинского. Уставный капитал компании внушителен: более 12 млн рублей. Выручка за прошлый год – 86 млн, чистая прибыль – 5 млн.



Однако опыта строительства дорог «Авто Дом» практически не имеет. Как следует из названия, компания занимается преимущественно перевозками, транспортом и тому подобным. И среди выигранных за последнее время госконтрактов - в основном перевозки. Ну и ледорезные работы, к укладке асфальта тоже особого отношения не имеющие.



Помимо «Авто Дома» депутат и папа Сергей Пашинский является участником еще 13 компаний, некоторые из них уже прекратили существование. Среди видов деятельности: добыча руд и песков драгоценных металлов, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность автомобильного грузового транспорта, оптовая торговля древесным сырьем, геолого-разведочные работы, торговля автотранспортными средствами, выращивание овощей… И даже цветоводство. Причем это далеко не полный перечень.



Его сын, презентовавший строительство дороги главе республики Иван Пашинский, помимо «Авто Дома», участвует еще в 12 компаниях, некоторые из них также приказали долго жить. Среди деловых партнеров сына депутата – бизнесмены из разных концов мира. Например, доля Ивана Пашинского в компании с интересным названием ООО «Бичура-ЭС-Ю-Интернешнл» находится в залоге у некоего человека по имени Обата Хироси. Еще 1% в этой же компании принадлежит бизнесмену Баяржаргалу Энхмэнду.



Сферы деятельности компаний, в число собственников которых входит Иван Пашинский, перекликаются со теми, где работает его отец. Разве что можно добавить торговлю металлами и разработку программного обеспечения.



Третий Пашинский – Антон – менее заметен в публичном пространстве и является учредителем ряда компаний в основном горнорудного направления.



Чем закончатся их взаимоотношения с правоохранителями и сможет ли повлиять авторитет отца на движение уголовного дела, пока непонятно. Впрочем, когда речь идет о больших деньгах (а общие обороты у семьи все же немаленькие), то найти повод для «уголовки» не так уж и сложно.



Станислав Сергеев, «Номер один».