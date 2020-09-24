В Улан-Удэ частично подана вода в дома по улице Трубачеева

Последствия порыва на чугунной трубе диаметром 200 мм устраняют бригады «Водоканала»
В Улан-Удэ специалисты «Водоканала» отсекли аварийный участок водовода на улице Трубачеева. В пяти жилых домах, которые были отключены от водоснабжения, воду дали в 17:10. Общежитие по адресу ул. Трубачеева, 140 остается без воды. Ремонтные работы продолжаются, сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Как сообщал «Номер один», в Улан-Удэ затопило улицу Трубачеева.Из-за аварии без воды остались пять домов и два учебных заведения. В районе дома №140 на улице Трубачеева произошел порыв на чугунной трубе диаметром 200 мм. Вышедшая на поверхность вода частично затопила улицу.
Подвоз воды организован.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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