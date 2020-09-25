Жители сотых кварталов Улан-Удэ вновь не получили обещанного тепла

Подрядчик обещает завершить работы через два дня
В сотых кварталах Улан-Удэ продолжается эпопея с подключением микрорайона к теплу. Напомним, с начала сентября жители «сотых» сидят без горячей воды, а подключение их домов к теплу даже не начиналось. Причина - реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которую затянул подрядчик – ООО «Фортуна».
15 сентября ход ремонтных работ проинспектировал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Градоначальник констатировал, что работы там ведутся с опозданием от графика на 6 дней.
- Подрядчику поручено - до 25 сентября тепло должно быть в квартирах наших горожан в любом случае. Если будут нарушения – будем применять самые жесткие штрафные санкции в отношении любого подрядчика, - сказал тогда Игорь Шутенков.
Как выяснилось сегодня, работы на объекте вновь не завершены. На место работ экстренно выехали заместитель министра строительства Бурятии Евгений Поляков и мэр города.
По словам Евгения Полякова, есть субъективные и объективные причины срыва, однако это не снимает ответственности за происходящее
- Мы можем смело констатировать факт слабого контроля за производством работ. Только сейчас подрядчик организовал круглосуточную работу в три смены. Но на сегодня этого недостаточно, это нужно было делать как минимум на две недели раньше. В мэрии города сейчас организован штаб по отслеживанию работ, подрядчику поставлена задача, чтобы максимум через два дня тепло горожане получили. Безусловно подрядная организация и все виновные будут наказаны, - констатировал заместитель министра.
Главный инженер «Фортуна» Иван Ерофеев извинился перед жителями сотых кварталов и назвал новый срок подключения.
- Сейчас работы выполнены на 95%. Осталось доварить два участка, для этого нам понадобится двое суток, - заявил он.
Как ранее сообщал «Номер один», замерзающие в своих квартирах жители «сотых» буквально завалили соцсети жалобами. Причем, негодование многих вызывает не столько сам факт отсутствия коммунальных благ, сколько, мягко говоря, неспешный ход ремонта теплосетей, который идет с начала лета.
Фото: Минстрой Бурятии
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