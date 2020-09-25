Жители сотых кварталов Улан-Удэ вновь не получили обещанного тепла

Подрядчик обещает завершить работы через два дня





В сотых кварталах Улан-Удэ продолжается эпопея с подключением микрорайона к теплу. Напомним, с начала сентября жители «сотых» сидят без горячей воды, а подключение их домов к теплу даже не начиналось. Причина - реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которую затянул подрядчик – ООО «Фортуна».