В Гусиноозерске открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб»

Здесь дети получат знания в области информационных технологий

В городе Гусиноозерск Селенгинского района Бурятии открылся первый центр цифрового образования детей IT-куб, где дети от шести лет получат знания в области информационных технологий. Средства на создание центра выделены в рамках национального проекта «Образование», утвержденного во исполнение Указа президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Учебный центр оборудовали на базе здания, которое отремонтировали на средства президентской дальневосточной субсидии в сумме 18, 6 млн рублей. В обновлённом помещении расположились мастерские, зал хореографии, шахматная зона и шесть граней (классов) IT-куба: три обязательных направления образовательных программ и три вариативных (определяемых по выбору). Это «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «VR/AR-разработка», «Алгоритмика и логика», «Программирование роботов» и «Программирование на Java».В субботу, 29 сентября IT-куб посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, он оценил техническое оснащение учебного центра и ознакомился с работой классов по разным направлениям.- Еще пять лет назад это здание было бесхозным. Сегодня вы видите, что всё приведено в порядок. Это стало условием, по которому мы выиграли всероссийский конкурс и получили финансирование на оборудование IT-куба - 13 млн рублей. Помимо IT-куба здесь есть другие кружки. Получился Такой комплекс в Гусиноозёрске, который объединяет дополнительное образование по всем направлениям: художественным, техническим, инженерным. Нашим детям, я уверен, здесь будет интересно. Они получат хорошее образование и основу для того, чтобы двигаться дальше, сориентироваться, куда идти учиться, какую профессию осваивать, какой жизненный путь выбирать дальше, - отметил Алексей Цыденов.На сегодняшний день в учебном центре по всем направлениям занимаются порядка 1000 человек, в том числе 400 - в IT -кубе. За две недели с момента открытия по всем направления осуществлён полный набор детей.Центр относится к федеральной сети профильного образования по подготовке специалистов в области информационных технологий, которая подразумевает не только изучение детьми с младшего школьного возраста информационных технологий. Школьники будут создавать программные проекты в виде законченных продуктов или решений. Например, готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности.Сотрудники IT-куба прошли повышение квалификации (профмастерства) в технопарке «Сколково» в Москве, а также Миассе, Липецке, Екатеринбурге, Казани и других городах.Всего в Бурятии до 2022 года планируется открыть семь таких IT-кубов. В 2021 году второй – в городе Северобайкальск. В 2022 году - в Закаменском, Заиграевском, Хоринском, Джидинском и Мухоршибирском районах. На создание центров федеральный бюджет в общем направит более 115,8 млн рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии