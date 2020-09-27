Фестиваль в Улан-Удэ собрал коренные народы Севера

В Бурятии завершилось этнокультурное мероприятие «Золотые родники»

Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Золотые родники» прошел с 24 по 26 сентября. Мероприятие собрало делегации Камчатского, Хабаровского и Забайкальского края, Иркутской, Томской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), а также представителей КМНС Бурятии и гостей из Москвы. В рамках фестиваля прошли выступления творческих коллективов, дефиле национального костюма, научно-практические семинары, экспозиции декоративно-прикладного искусства.- Мы так счастливы и рады, что учредители фестиваля «Золотые родники» – министерство культуры РФ и российский государственный дом народного творчества имени Василия Поленова решили провести этот фестиваль именно здесь, в Бурятии. Дорогие гости, от вас столько энергетики, улыбок. Каждый из вас несет родник своей культуры в нашу общую большую многоводную реку культуры народов Российской Федерации, - поприветствовала гостей министр культуры Соелма Дагаева.Организаторами мероприятие выступили центр культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, и Республиканский центр народного творчества. Ввиду коронавирусной угрозы мероприятия фестиваля прошли с небольшим количеством зрителей, но видеозаписи гала-концерта, выставок и мастер-классов будут доступны всем желающим на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия». Соелма Дагаева отметила большое внимание мерам эпидемиологической безопасности – все участники фестиваля прошли проверку на коронавирус, были обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами.В фестивале активное участие приняли и КМНС Бурятии – эвенки и сойоты. Они выставили экспозиции изделий декоративно-прикладного искусства и национального костюма, участвовали в семинара и дефиле. За выступление на гала-концерте дипломом был награжден молодежный ансамбль «Гулувун» республиканского центра эвенкийской культуры «Арун». Можно добавить, на экспозиции эвенкийского творчества были выставлены изделия участников республиканского конкурса «Эвенки. Краски таежного мира-2020», организованного центром «Арун» в начале сентября.Такое мероприятие должно еще раз привлечь внимание к культуре КМНС России, и способствовать сохранению и развития и национальных традиций и этнокультурного наследия.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото автора