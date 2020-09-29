В Улан-Удэ продолжаются работы по подключению к теплу «сотых» кварталов

На объектах заняты более 200 человек, приглашены сотрудники крупных строительных организаций города



В Улан-Удэ в «сотых» кварталах, остающихся без теплоснабжения, сегодня все основные работы ведутся на участке от котельной до «ТК-4» 110-го квартала в районе станции Медведчиково, сообщает мэрия Улан-Удэ на своем канале в Инстаграм.



Кроме этого три бригады (шесть звеньев) работают в 111-113-х кварталах. К моменту подачи тепла в трубопровод основные работы будут выполнены. Последующие работы, такие, как обратная засыпка и благоустройство, будут выполняться в октябре подрядной организацией ООО «Фортуна».



Сегодня днем планируется литьё трёх неподвижных опор трубопровода, а этой же ночью - литьё четвёртой и пятой. Осталось установить 19 скользящих опор. Подрядчиком ООО «Фортуна» ведутся работы по их доработке и изготовлению. На сегодня все сварные соединения (стыки) трубопровода на участке в районе станции Медведчиково сделаны и проверяются на наличие дефектов. Далее, 30 сентября, будет сделана опрессовка труб, а также пойдет заполнение трубопроводов горячей водой. Подача тепла в дома жителей планируется 3 октября 2020 года.



Работа идёт в круглосуточном режиме. В ней принимают участие более 200 человек. Для ускорения ремонта теплотрассы приглашены работники с крупных строительных организаций города. В работе принимают участие компании: «Бест плюс», «СМИТ», МУП «Водоканал», ПАО "ТГК-14", ООО «Ростинвесттрой», МУП «Управление трамвая», ООО «МКД».



Фото: instagram.com/gorodulanude

