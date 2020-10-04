Учитель из Бурятии о переходе на "дистанционку": Это же тихий ужас!

Мнения жителей республики относительно вводимых ограничений разделились
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о новых ограничениях, вводимых из-за слишком активного распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, в регионе вдвое превышен эпидемический порог по ОРВИ, что так же создает дополнительную нагрузку на всю нашу систему здравоохранения.
"Так, с понедельника в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, в посёлке Курумкан, в сёлах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй все школы переводятся на дистанционный формат обучения. Пока это только на две недели. Будем смотреть, как развивается ситуация. Понимаю, что 5 октября - День учителя, и что такое решение - не лучший подарок для наших учителей. Но необходимо принимать оперативные меры для стабилизации ситуации. Переход на дистанционное образование тоже не простая задача. Хоть школы и отработали это весной, но все равно потребуется составить расписание, подготовить материал, соответственно, первые два-три дня больше будут установочными. Прошу и родителей, и учеников отнестись с пониманием и поддержать наших учителей", - сообщил ранее глава Бурятии.
Жители перечисленных населенных пунктов разделились на два лагеря. Одни главу с новыми ограничениями поддерживают, другие же выступают с критикой. Например, учитель, который оставил анонимное сообщение в популярном бурятском паблике (орфография авторов сохранена):
"Работаю в школе учителем. В шоке от последнего приказа насчёт дистанционного обучения 5-16 октября. Это же тихий ужас! Я хочу очно в школе проводить уроки! А не эта вся лабуда...", - написал аноним.
"Сын в 7 классе, чуть не взвыл когда узнал. Говорит хочу в школу ходить!";
"Ключевое слово "хочу" простительно для семиклассника, но непростительно для взрослого, к тому же педагога".
Отметим, многие жители Бурятии попросту не верят в существование коронавируса. Им апеллируют те, кто столкнулся с болезнью лицом к лицу:
"У меня много знакомых кто заразился короной, у кого-то тихо и спокойно -бессимптомно, а кто-то в лежку. Муж в понедельник идёт сдавать тест, надеюсь отрицательный т.к у нас бабушка старенькая с которой мы встречались до того как посадили нашу семью на карантин. Очень надеюсь что этот кошмар закончится, и я согласна с нашим главой";
"Очень многие этого не понимают. Пока нос к носу не столкнутся. Вот и появляются такие «писуны»: ах, тихий ужас, дистанционка. Беспечные, недалекие люди!";
"Это лучше чем твоя смерть от удушья в следствии обширного поражения легких".
Напомним, сегодня в Бурятии зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 20 человек. Умер один пациент. Круг контактных лиц составляет 2978 человек, все обследованы.
Фото: pixabay.com
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