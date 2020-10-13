«Содержание объектов отвратительное»

Активисты ОНФ подвергли резкой критике выполнение программы «Комфортная городская среда» в Кяхте



Активисты ОНФ в очередной раз нашли серьезные нарушения в Кяхте в ходе мониторинга объектов федеральной программы «Комфортная городская среда». Как показала проверка, организованные совсем недавно общественные места отдыха горожан находятся в плачевном состоянии, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.



Так, «Сквер Калинина – Набережная» - объект благоустройства городской среды 2018-2019 годов – находится, мягко говоря, в плохом состоянии. Кяхтинское ноу-хау – откидные урны крепятся не специальными болтами, а ржавыми гвоздями. Куда делись штатные крепления и были ли они - загадка.



Лавочки, урны и фонари недостаточно закреплены и частично повреждены. У «ротонды» отваливаются балясины, при входе проваливается плитка, местами она отсутствует или повреждена, подтеки краски по всему периметру. Перила моста шершавые, с занозами: ни шлифовки, ни обработки лаком. У бордюрных камней не срезаны металлические транспортировочные петли. Основания вырванных столбов с электропроводкой просто заложены кусками сломанной тротуарной плитки.



Представитель администрации Кяхты В. Оганесян, сообщила, что гарантийные сроки уже истекли и ничего сделать с этим нельзя. На замечания активистов о том, что по контракту срок гарантийных обязательств завершается только в 2021 году, ничего конкретного пояснить не смогла.



Зона отдыха «У музея» - объект 2018 года - встретила общественников с нерабочим освещением. Местный фонтан самостоятельно не работает с момента ввода в эксплуатацию. Здесь регулярно ломается или отсутствует оборудование (насос и т.д.), подвоз воды к фонтану ведется извне. Внутри фонтана при возведении фигуры была разломана облицовочная плитка. Об источниках финансирования для ее восстановления представители администрации вновь не смогли дать вразумительных объяснений. Этот объект активисты ОНФ контролируют с момента установки и с каждым годом замечания общественников и нарушения не только не устраняются, но и усугубляются бесхозяйственным и халатным отношением.



«Содержание объектов отвратительное, гарантийные работы подрядчиком не осуществляются, администрация не делает выводов - складывается впечатление, что в ней с нетерпением ждут, когда истекут гарантийные сроки. По поводу истории с фонтаном можно сказать, что в 2018 году деньги просто были выброшены на ветер. В 2018 году сделали фонтан (в том числе его дно), а в 2020 году его сломали. Получается, повторная оплата одних и тех же работ по облицовке плиткой дна. За чей счет? И почему объект благоустройства в итоге за два года так и не стал ничем, кроме ямы с водой и мусором», - заключил сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко.



По итогу проведенного рейда, активисты и эксперты ОНФ пришли к выводу, что все нарушения возникли, в том числе, и из-за халатного и бесхозяйственного отношения со стороны администрации Кяхтинского района и города Кяхта, сотрудники которых, в том числе руководители администраций, не обладают достаточной компетенцией и профессиональными навыками, либо имеют личную заинтересованность в нерациональном использовании бюджетных средств.



Активисты ОНФ направили запросы в минстрой и в жилинспекцию с просьбой устранить все нарушения и проверить деятельность администраций Кяхтинского района и города Кяхты.



Дополнительно активисты ОНФ попросили инициировать возможность применения различных мер дисциплинарного, правового и иного характера в отношении руководства органов местного самоуправления, так как по их вине были допущены выявленные нарушения.



Фото: ОНФ

