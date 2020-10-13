В Северобайкальске задержан сбытчик «синтетики»

Злоумышленник делал «закладки», используя для этого телефонные мессенджеры



В Бурятии сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками ОМОН (на транспорте) управления Росгвардии по Иркутской области по подозрению в сбыте наркотических средств задержан местный житель, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность предполагаемого наркосбытчика, который, по имеющейся информации, реализовывал запрещенные вещества на территории города Северобайкальска. Сбыт наркотических средств злоумышленник производил путем «закладок», используя для этого телефонные мессенджеры.



При задержании у наркоторговца обнаружены 12 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения весом более 10 граммов, что составляет более 50 разовых доз. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий изъяты наркотические средства растительного происхождения в виде закладок, уже подготовленных для сбыта в различных районах города Северобайкальска.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы,



Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте



