Персональные цифровые сертификаты могут получить жители Бурятии

В 2020 году такая возможность предоставлена только 33 тысячам россиян из 48 регионов страны



Пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным, кибербезопасности и другим компетенциям цифровой экономики в 2020 году смогут 33 тысячи из 48 регионов страны, включая жителей Бурятии. Выдача персональных цифровых сертификатов от государства стартовала 15 октября в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ», сообщили в минэкономики республики.



Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в регионе-участнике, одобренном рабочей группой АНО «Цифровая экономика».



Обучение проходит полностью в дистанционном формате. По итогу слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Благодаря персональным цифровым сертификатам жители России могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.



Цифровая экономика – это не только про программирование, это про меняющийся мир, в котором все профессии становятся цифровыми, от учителя до токаря, от архитектора до психолога, отмечает управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский.



«Рутинная работа повсеместно автоматизируется, и люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными. Один раз в жизни закончить вуз или колледж уже недостаточно, квалификацию необходимо повышать всю жизнь. Персональный цифровой сертификат – это не только про обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает свою востребованностью на рынке труда. С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой. Чтобы получить сертификат, необязательно иметь профильное образование: программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки», – прокомментировал Подольский.



Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта Университета 2035. Утвержденным пользователям станут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов. Учиться получатели персональных цифровых сертификатов будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума, Корпоративного университета Сбербанка, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, а также российских вузов: МГТУ «СТАНКИН», Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Башкирский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Курский государственный университет, Липецкий филиал РАНХиГС, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Тольяттинский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет, Северо-Кавказский федеральный университет, СПбПУ, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и других.



«Для Бурятии обучение населения по цифровым сертификатам является своевременным. Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией, нужно максимально использовать возможность повысить свои компетенции дистанционно и бесплатно», – Екатерина Кочетова, министр экономики республики.



Согласно планам национального проекта «Цифровая экономика РФ», проект персональных цифровых сертификатов продлится до 2024 года. В 2019 году программа прошла в пилотном формате, сертификаты получили 5 000 жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, а также Якутии.



Фото: egov-buryatia.ru/minec

