Обманутые дольщики Бурятии получат дополнительную защиту

Правительство России изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков.



Правительство России изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков. Изменения защитят права граждан, купивших квартиру с отделкой и позволят урегулировать конфликты при изменении площади жилья, сообщили в минстрое Бурятии.



Фонд защиты прав дольщиков помогает в решении проблем участников долевого строительства и гарантирует таким гражданам завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег при банкротстве застройщика. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального бюджета, а правила предоставления субсидий регулирует правительство РФ.



В обновленной версии правил уточняется, что с помощью господдержки фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключенному с дольщиком.



То есть, если гражданин купил квартиру, в которой предусматривалась отделка, фонд сможет исполнить эти работы за счет средств, выделенных государством. Или же, если после ввода дома в эксплуатацию возникло расхождение в площади квартиры, фонд тоже сможет урегулировать этот вопрос с помощью федерального финансирования.



Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов фонда в связи с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам.



Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. Изменения помогут реализовать ряд новых положений федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», которые вступили в силу в июле 2020 года.



Напомним, на сегодняшний день в реестре проблемных жилых домов Бурятии числится 10 объектов. Из них два объекта будут достроены за счет собственных средств застройщика. Проблемы еще восьми объектов будут решаться с привлечением Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства за счет средств федерального и республиканского бюджетов.



На совещании в правительстве республики 3 октября глава Бурятии Алексей Цыденов поручил организовать работу по сбору необходимой первичной документации от участников долевого строительства. После сбора пакета документов от всех участников долевого строительства объект сможет претендовать на получение финансирования на окончание строительства от Фонда защиты прав дольщиков.



Фото: «Номер один»

