В Бурятии проект освоения Озёрного вступил в новую фазу реализации

На месторождении полиметаллических руд приступили к горно-капитальным работам



В Бурятии на Озерном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе ведутся горно-капитальные работы, предусматривающие рыхление скальных пород с помощью взрывов, сообщили в пресс-службе ООО «Озерное».



В настоящее время на площадке работают 16 единиц техники: экскаваторы Komatsu PC 1250, автосамосвалы Komatsu HD 785-7 и бульдозеры. Объем горно-капитальных работ в сутки на месторождении составляет 20 тысяч кубометров горной массы. Породы вскрыши из первых взорванных блоков направляются по большей части на строительство дорожной инфраструктуры и площадок будущего ГОКа. Производится отсыпка технологических автодорог.



После окончания горно-капитальных работ будут построены автомобильные дороги, подготовлены площадки для размещения рудных складов и отвалов вскрышных пород, что позволит приступить к добыче полезных ископаемых в объеме, предусмотренном проектом.



Проект освоения Озерного месторождения предполагает строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) по добыче и переработке свинцово-цинковой руды, производству цинкового и свинцового серебросодержащих концентратов. Объем готовой продукции составит до 631 тысячу тонн цинкового концентрата в год, до 81 тысячи тонн свинцового концентрата в год. Ввод обогатительной фабрики в эксплуатацию ожидается в 2023 году.



Как отметил управляющий директор ООО «Озерное» Сергей Королёв, пандемия коронавируса повлияла на незначительный перенос сроков проведения работ. В настоящее время проект вступил в очередную фазу реализации.



«Мы не стоим на месте. Проект масштабный и требует длительной подготовки. Работа идет по всем направлениям», - сказал Сергей Королёв.



По его словам, компания определилась с последовательностью этапов разработки карьера. Выполнен технологический регламент, корректируется проектная и рабочая документации с учетом использования передовых практик и технологий. Окончены ремонтные работы в вахтовом поселке для рабочих.

По поводу инфраструктуры будущего ГОКа Сергей Королёв пояснил, что для обеспечения потребностей объекта в электроэнергии проводится работа по проектированию строительства линии 35-ВЛ. Получены лицензии на водозаборы Заза и Эхе-Горхон.



Фото: Александра Левицкого, ООО «Озерное»



