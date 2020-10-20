Самолет «Байкал», готовящийся к выпуску в Улан-Удэ, полетит уже в 2021 году

Опытное производство самолета для местных воздушных линий на смену легендарному Ан-2 уже началось



Первый полет опытного образца самолета ТВС-2ДТС «Байкал» планируют провести в июле 2021 года. Опытное производство самолета уже началось. Причем Россия предлагает закупить первую партию Казахстану, который фактически станет партнером в проекте испытаний и доработки конструкторской документации. Об этом сообщает портал «Твой Дальний Восток» со ссылкой на



«Сейчас у нас за счет опытно-конструкторских работ будет построено два летных воздушных судна и одно статическое. Мы рассчитываем, что у нас будет групповой заказ на 12 воздушных судов внутри России, ищем партнеров», - сказал он.



Источник отметил, что самолеты, в том числе, предложено закупить Дальневосточной авиакомпании, проинвестировав сделку за счет Фонда развития Дальнего Востока. Также не исключено, что Казахстан будет брать основную конструкцию самолета и ставить на нее свой борт, добавил источник.



Ранее глава минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что серийный выпуск самолета должен начаться в Улан-Удэ в 2023 году. «Байкал» будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который проектировщик самолета - Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) - разрабатывает совместно с «ОДК-Климов».



Напомним, «Байкал» создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его в серийное производство.



В июле 2019 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский авиационный завод и провел совещание по вопросу запуска производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС «Байкал».



«Этот самолет нужен Дальнему Востоку. Я беседовал со всеми губернаторами, чьи регионы входят в территорию ДФО. Они все заинтересованы в том, чтобы появился самолет, который может осуществлять межрегиональные перевозки, чтобы он был экономичным, надежным, современным. Самолет «Байкал» по всем характеристикам устраивает», – отметил по итогам совещания Юрий Трутнев.



Фото: egov-buryatia.ru Первый полет опытного образца самолета ТВС-2ДТС «Байкал» планируют провести в июле 2021 года. Опытное производство самолета уже началось. Причем Россия предлагает закупить первую партию Казахстану, который фактически станет партнером в проекте испытаний и доработки конструкторской документации. Об этом сообщает портал «Твой Дальний Восток» со ссылкой на ТАСС , которое, в свою очередь, ссылается на источник в авиаотрасли.«Сейчас у нас за счет опытно-конструкторских работ будет построено два летных воздушных судна и одно статическое. Мы рассчитываем, что у нас будет групповой заказ на 12 воздушных судов внутри России, ищем партнеров», - сказал он.Источник отметил, что самолеты, в том числе, предложено закупить Дальневосточной авиакомпании, проинвестировав сделку за счет Фонда развития Дальнего Востока. Также не исключено, что Казахстан будет брать основную конструкцию самолета и ставить на нее свой борт, добавил источник.Ранее глава минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что серийный выпуск самолета должен начаться в Улан-Удэ в 2023 году. «Байкал» будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который проектировщик самолета - Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) - разрабатывает совместно с «ОДК-Климов».Напомним, «Байкал» создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его в серийное производство.В июле 2019 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский авиационный завод и провел совещание по вопросу запуска производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС «Байкал».«Этот самолет нужен Дальнему Востоку. Я беседовал со всеми губернаторами, чьи регионы входят в территорию ДФО. Они все заинтересованы в том, чтобы появился самолет, который может осуществлять межрегиональные перевозки, чтобы он был экономичным, надежным, современным. Самолет «Байкал» по всем характеристикам устраивает», – отметил по итогам совещания Юрий Трутнев.Фото: egov-buryatia.ru