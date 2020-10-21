Инесса Баглаева назначена на должность замруководителя Бурятского УФАС

Она возглавила отдел контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти



Приказом ФАС России Инесса Баглаева назначена на должность заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Бурятского УФАС России, сообщила его пресс-служба.



Назначение состоялось после согласования с полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе.



Инесса Баглаева является дипломированным экономистом, окончила Новосибирский институт советской кооперативной торговли, а также прошла профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». В антимонопольных органах работает с 1992 года, пройдя путь от специалиста первой категории до заместителя начальника отдела.



По результатам профессиональной деятельности Инесса Баглаева была отмечена медалью ФАС «За отличие в службе III степени», а также знаком отличия «За безупречную службу».



В новой должности Инесса Баглаева продолжит отстаивать принципы конкуренции, предупреждая и пресекая нарушения антимонопольного законодательства, в том числе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, отметили в УФАС.



Фото: buryatia.fas.gov.ru

