В Улан-Удэ ищут 28-летнего горожанина

Амгалан Очиров еще 27 сентября ушел из дома в поселке Таежный и не вернулся



В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 28-летнего Амгалана Очирова, который 27 сентября ушел из дома в поселке Таежный и до настоящего времени не вернулся. Заявление от родственницы о его пропаже поступило в полицию 13 октября, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид около 30 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы черные.



Был одет: куртка удлиненная с капюшоном темного цвета, брюки спортивные черные, кроссовки черного цвета.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

