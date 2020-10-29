Жители Улан-Удэ требуют отменить «Дальневосточную ипотеку»

Цены на жилье в столице Бурятии взлетели до небес





В популярных пабликах Улан-Удэ появляется все больше сообщений о небывалом росте стоимости жилья в столице Бурятии. Так, цена за «квадрат» в новостройках уже достигает 100 тысяч рублей. Стремительный рост цен на недвижимость многие напрямую связывают с введением в регионе «Дальневосточной ипотеки». В связи с этим уже появляется требования к властям об отмене этой программы.

«На фоне дальневосточной ипотеки цены на вторичное жилье выросли до баснословных размеров. Цена за квадратный метр достигает 100000! Вы что, с ума сошли люди! Куда смотрит государство? Под 2% давно уже раскупили люди, у кого были деньги, погасят эту выгодную ипотеку, сделают быстрый дешёвый ремонт, будут продавать по 4 и 5 миллионов. Хорошее вложение! Наведите порядок в этой сфере! Двух жизней не хватит выплатить такую золотую ипотеку. Цены за квадратный метр намного ниже в Москве, Казани, хотя там уровень жизни намного выше», пишут возмущенные горожане.





«Действительно. В 2012 такая же квадратура 27.7 м² с ремонтом стоила 1250000 рубликов. В черновой варианте покупал за 950000 рублей в «Бест +». Сейчас на 2-х комнатную вообще не рассчитываю даже с учётом маткапитала», поддерживает пост другая улан-удэнка.





«Про дальневосточную ипотеку. Как помню, цена за квадрат жилья до неё - в районе 45-60 т.р. за кв.м. (Октябрьский район города, близко ко всей инфраструктуре, нормальный или хороший ремонт в квартире). Сейчас цифра за квадрат увеличилась в районе 30% (60-90). Очень надеюсь, что дальневосточную ипотеку отменят. И тем более не все её могут оформить. Молодежь, да и не только, присмотритесь к более развитым городам, где работы больше, такси не надо ждать по 40 минут, всегда ходит общественный транспорт, где цена за квадратный метр жилья меньше или сопоставима (Санкт-Петербург - квартиры есть и по 100 т.р. за кв.м. недалеко от метро)», делится мнением еще один горожанин.





