Сельчане Бурятии объединились против начинающего фермера

Появление хозяина на земле многим пришлось не по душе
Россия уже в течение многих лет уделяет значительное внимание развитию сельского хозяйства. Это весьма логично, ведь как показал опыт нынешнего года, цены даже на нефть могут рухнуть в одночасье. В свою очередь цены на сельскохозяйственную продукцию растут год от года. И вот вроде бы сейчас лучшее время для молодых и предприимчивых, чтобы с опорой на поддержку государства стать успешным фермером. Однако, как показала практика, в этом, казалось бы, надежном деле есть тысяча подводных камней.
Директор ООО «Агромелиоратор» Николай Устюжин уже давно решил стать агробизнесменом. Он планомерно идёт к своей мечте работать на земле, выращивать хлеб. В начале этого года он сделал, пожалуй, главную инвестицию своей жизни – купил землю бывшего колхоза «Дружба» в Тарбагатайском районе близ села Пестерево. Но факт владения землей к реализации задуманного его пока не приблизил.
В 2014 году АО «Сосновоборский» (правопреемник владельца земли колхоза «Дружба» - прим. ред.), в связи с накопившимися долгами, вышло на процедуру банкротства. С того времени покупателей на землю не нашлось.
«Лично мне тягостно было наблюдать, как бывшая хлебная житница простаивает. Чтобы земля была в порядке, у неё должен быть хозяин» - рассказывает Николай Устюжин.
Собрав нужную сумму, в начале этого года Николай сумел выкупить земли успешного в советское время колхоза. А это ни много ни мало чуть более 8 тысяч гектаров.
Фактически земля простаивала с 2009 года, никакой организованной хозяйственной деятельности на ней не велось. Как известно, природа не терпит пустоты, поэтому в это же время на землях бывшего колхоза начали стихийно появляться небольшие фермы, на которых сельчане начали что-то выращивать и пасти скот. Людей понять можно, в самом деле, чего добру пропадать, все равно поля были заброшены. Среди них самым предприимчивым оказался житель Тарбагатайского района Сергей Заиграев, который начал даже снова засеивать поля пшеницей.
В итоге сейчас на приобретенной Николаем Устюжином земле находится 4 фермерских хозяйства. Каждое из них занимает по 3-4 гектара, а самое большое из них принадлежит Сергею Заиграеву. Конечно, никакого официального статуса о праве собственности у фермеров нет. Тем не менее, до этого года подобное положение вещей всех устраивало. На самом деле каждое из хозяйств использует гораздо большее количество земли, ведь у фермеров большое поголовье скота на самовыпасе, плюс есть полюбившиеся места для покосов сена. Где-то выращивают картофель, где-то пшеницу.
Как только фермеры узнали о том, что их земля отныне имеет собственника, они, что называется, забили в набат. Созвали сход у главы района, пригласили туда и нового собственника.
«Почему-то люди решили, что их сейчас непременно погонят с земли, отберут у них фермы. Звучали опасения, что мы, дескать, и людей теперь в лес не пустим, потому что он теперь наш. Ясно, сельчан кто-то подстрекал и запугивал. Ни о чем подобном я даже и не думал, они меня просто огорошили такими заявлениями. В ходе переговоров фермеры сами же попросили назначить им арендную плату, но сохранить порядок вещей, чтобы их хозяйства остались на местах» - рассказывает Николай Устюжин.
Николай предложение поддержал, договорились об арендной плате порядка 10 тысяч рублей в месяц за одну ферму. В любом случае, прогонять людей никто не планировал, ведь у них там за годы накопилось хозяйство, земля их кормит, лишить их этого было бы по крайней мере бесчеловечно. Право пользования землей по цене аренды однокомнатной квартиры в городе, по словам Николая, это вполне справедливые и необременительные условия. Кстати, беспрепятственный доступ в лес для фермеров и жителей также никто не подвергал сомнению. Лес — это традиционный источник грибов, ягоды и других даров, которые люди вправе добывать самостоятельно.
Однако, официальная часть переговоров в администрации района была лишь прелюдией к последовавшему потом главному действию.
«Почему я уверен, что кто-то целенаправленно занимается подстрекательством против меня, потому что примерно через 2 недели после встречи в администрации района мой телефон буквально разорвался от шквала звонков. Оказывается, некие злоумышленники развешали ложные объявления от лица нашей компании по всему селу Пестерево о том, что мы, дескать, отныне вводим арендную плату по 1500 рублей в месяц с каждого жителя за голову крупного рогатого скота, по 1000 рублей за сбор валежника, а доступ в лес без оплаты запрещен. Вся эта вопиющая глупость была написана с орфографическими ошибками, однако с реквизитами нашего ООО. Возможно кто-то решил нас таким образом подставить, сформировать общественное мнение против меня, создать обстановку нетерпимости по отношению ко мне. Мне пришлось даже написать заявление в полицию по данному инциденту» - сетует Николай Устюжин.
У Николая есть предположение, почему эти люди действуют такими низкими методами. Дело в том, что фермерские хозяйства находятся неподалеку от леса и, по-видимому, занимаются незаконной вырубкой. По крайней мере, в лесу то там, то тут встречаются проплешины после вырубок, а на фермах обнаружены пилорамы.
И если ведению сельскохозяйственной деятельности фермерам никто препятствовать не собирается, то незаконную вырубку Николай намерен прекратить.
«Как собственник земли я несу полную ответственность за состояние лесов на ней. Из 8 тысяч гектаров лес занимает не менее 5 тысяч, нельзя допустить его самовольную вырубку. Для вырубки леса есть специально предназначенные для этого земли лесного фонда, там лесные ресурсы специальным образом подсчитываются, а профильные ведомства решают, сколько можно вырубить без последствий для природы, сколько нужно потом восстановить и т.д. Но на наши земли сельскохозяйственного назначения и лес рубить нельзя», - говорит он.
В итоге Николай Устюжин сейчас находится в состоянии холодной войны с фермерами и настраиваемыми ими местными жителями. Не секрет, на что способен наш человек, когда ему не по душе происходящее. Могут поджог сделать, могут урожай подавить, да мало ли, что придёт в голову.
Тем не менее, агробизнесмен не отчаивается. Николай намерен построить большое современное фермерское предприятие, заниматься выращиванием зерновых, крупного рогатого скота. Есть силы и желание, есть запрос на будущую продукцию. За это лето он уже произвел необходимые культивационные мероприятия на полутора тысячах гектаров, подготовил землю к посадке на будущий сезон. Инвестировал в это почти 3 миллиона рублей, намерен продолжать работать и двигаться вперёд.
К слову, к работе Николай Устюжин намерен привлекать земляков и трудоустраивать именно их, а не использовать, например, китайскую рабочую силу. На проводимые этим летом работы он нанимал местных тарбагатайских жителей. Предложит им работу и в будущем, ведь земля сама себя не возделает.
«Как же донести до людей, что большие дела нужно делать вместе, сообща. Конечно, можно тихо украдкой рубить по ночам сосенки, а можно заниматься благородной, уважаемой и оплачиваемой работой», - говорит Николай.
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