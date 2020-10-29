Сельчане Бурятии объединились против начинающего фермера

Появление хозяина на земле многим пришлось не по душе





Россия уже в течение многих лет уделяет значительное внимание развитию сельского хозяйства. Это весьма логично, ведь как показал опыт нынешнего года, цены даже на нефть могут рухнуть в одночасье. В свою очередь цены на сельскохозяйственную продукцию растут год от года. И вот вроде бы сейчас лучшее время для молодых и предприимчивых, чтобы с опорой на поддержку государства стать успешным фермером. Однако, как показала практика, в этом, казалось бы, надежном деле есть тысяча подводных камней.

«Почему я уверен, что кто-то целенаправленно занимается подстрекательством против меня, потому что примерно через 2 недели после встречи в администрации района мой телефон буквально разорвался от шквала звонков. Оказывается, некие злоумышленники развешали ложные объявления от лица нашей компании по всему селу Пестерево о том, что мы, дескать, отныне вводим арендную плату по 1500 рублей в месяц с каждого жителя за голову крупного рогатого скота, по 1000 рублей за сбор валежника, а доступ в лес без оплаты запрещен. Вся эта вопиющая глупость была написана с орфографическими ошибками, однако с реквизитами нашего ООО. Возможно кто-то решил нас таким образом подставить, сформировать общественное мнение против меня, создать обстановку нетерпимости по отношению ко мне. Мне пришлось даже написать заявление в полицию по данному инциденту» - сетует Николай Устюжин.





У Николая есть предположение, почему эти люди действуют такими низкими методами. Дело в том, что фермерские хозяйства находятся неподалеку от леса и, по-видимому, занимаются незаконной вырубкой. По крайней мере, в лесу то там, то тут встречаются проплешины после вырубок, а на фермах обнаружены пилорамы.







«Как собственник земли я несу полную ответственность за состояние лесов на ней. Из 8 тысяч гектаров лес занимает не менее 5 тысяч, нельзя допустить его самовольную вырубку. Для вырубки леса есть специально предназначенные для этого земли лесного фонда, там лесные ресурсы специальным образом подсчитываются, а профильные ведомства решают, сколько можно вырубить без последствий для природы, сколько нужно потом восстановить и т.д. Но на наши земли сельскохозяйственного назначения и лес рубить нельзя», - говорит он.





Директор ООО «Агромелиоратор» Николай Устюжин уже давно решил стать агробизнесменом. Он планомерно идёт к своей мечте работать на земле, выращивать хлеб. В начале этого года он сделал, пожалуй, главную инвестицию своей жизни – купил землю бывшего колхоза «Дружба» в Тарбагатайском районе близ села Пестерево. Но факт владения землей к реализации задуманного его пока не приблизил.В 2014 году АО «Сосновоборский» (правопреемник владельца земли колхоза «Дружба» - прим. ред.), в связи с накопившимися долгами, вышло на процедуру банкротства. С того времени покупателей на землю не нашлось.«Лично мне тягостно было наблюдать, как бывшая хлебная житница простаивает. Чтобы земля была в порядке, у неё должен быть хозяин» - рассказывает Николай Устюжин.Собрав нужную сумму, в начале этого года Николай сумел выкупить земли успешного в советское время колхоза. А это ни много ни мало чуть более 8 тысяч гектаров.Фактически земля простаивала с 2009 года, никакой организованной хозяйственной деятельности на ней не велось. Как известно, природа не терпит пустоты, поэтому в это же время на землях бывшего колхоза начали стихийно появляться небольшие фермы, на которых сельчане начали что-то выращивать и пасти скот. Людей понять можно, в самом деле, чего добру пропадать, все равно поля были заброшены. Среди них самым предприимчивым оказался житель Тарбагатайского района Сергей Заиграев, который начал даже снова засеивать поля пшеницей.В итоге сейчас на приобретенной Николаем Устюжином земле находится 4 фермерских хозяйства. Каждое из них занимает по 3-4 гектара, а самое большое из них принадлежит Сергею Заиграеву. Конечно, никакого официального статуса о праве собственности у фермеров нет. Тем не менее, до этого года подобное положение вещей всех устраивало. На самом деле каждое из хозяйств использует гораздо большее количество земли, ведь у фермеров большое поголовье скота на самовыпасе, плюс есть полюбившиеся места для покосов сена. Где-то выращивают картофель, где-то пшеницу.Как только фермеры узнали о том, что их земля отныне имеет собственника, они, что называется, забили в набат. Созвали сход у главы района, пригласили туда и нового собственника.«Почему-то люди решили, что их сейчас непременно погонят с земли, отберут у них фермы. Звучали опасения, что мы, дескать, и людей теперь в лес не пустим, потому что он теперь наш. Ясно, сельчан кто-то подстрекал и запугивал. Ни о чем подобном я даже и не думал, они меня просто огорошили такими заявлениями. В ходе переговоров фермеры сами же попросили назначить им арендную плату, но сохранить порядок вещей, чтобы их хозяйства остались на местах» - рассказывает Николай Устюжин.Николай предложение поддержал, договорились об арендной плате порядка 10 тысяч рублей в месяц за одну ферму. В любом случае, прогонять людей никто не планировал, ведь у них там за годы накопилось хозяйство, земля их кормит, лишить их этого было бы по крайней мере бесчеловечно. Право пользования землей по цене аренды однокомнатной квартиры в городе, по словам Николая, это вполне справедливые и необременительные условия. Кстати, беспрепятственный доступ в лес для фермеров и жителей также никто не подвергал сомнению. Лес — это традиционный источник грибов, ягоды и других даров, которые люди вправе добывать самостоятельно.Однако, официальная часть переговоров в администрации района была лишь прелюдией к последовавшему потом главному действию.И если ведению сельскохозяйственной деятельности фермерам никто препятствовать не собирается, то незаконную вырубку Николай намерен прекратить.В итоге Николай Устюжин сейчас находится в состоянии холодной войны с фермерами и настраиваемыми ими местными жителями. Не секрет, на что способен наш человек, когда ему не по душе происходящее. Могут поджог сделать, могут урожай подавить, да мало ли, что придёт в голову.Тем не менее, агробизнесмен не отчаивается. Николай намерен построить большое современное фермерское предприятие, заниматься выращиванием зерновых, крупного рогатого скота. Есть силы и желание, есть запрос на будущую продукцию. За это лето он уже произвел необходимые культивационные мероприятия на полутора тысячах гектаров, подготовил землю к посадке на будущий сезон. Инвестировал в это почти 3 миллиона рублей, намерен продолжать работать и двигаться вперёд.К слову, к работе Николай Устюжин намерен привлекать земляков и трудоустраивать именно их, а не использовать, например, китайскую рабочую силу. На проводимые этим летом работы он нанимал местных тарбагатайских жителей. Предложит им работу и в будущем, ведь земля сама себя не возделает.«Как же донести до людей, что большие дела нужно делать вместе, сообща. Конечно, можно тихо украдкой рубить по ночам сосенки, а можно заниматься благородной, уважаемой и оплачиваемой работой», - говорит Николай.