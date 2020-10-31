Актеры из Бурятии все чаще попадают в федеральные сериалы

Наши сценаристы и актеры подались в Москву, где снимаются в фильмах с участием российских звезд



Экономический кризис больно ударил и по местной киноиндустрии – в Бурривуде почти перестали снимать фильмы. Однако наши сценаристы и актеры подались в Москву, где снимаются в сериалах и фильмах с участием российских звезд.



«Гопник» со звездами



Самый успешный кинопродюсер Бурятии Евгений Замалиев часто говорил, что больше всего сфера кино в Бурятии страдает не от скудности финансов, а от дефицита кадров: «Нам нужны качественные актеры. Такой фильм посмотрят в любом уголке страны. Думаю, потенциал республики в сценаристах. Потому что мы живем в век ремейков, все истории написаны и идет только повторение. А хороший сценарий можно и в Москве продать».



Сегодня его друг и сподвижник Жаргал Бадмацыренов неожиданно стал самым востребованным актером на федеральном телевидении. Кавээнщик уже сыграл в сериале «Полярный» на ТНТ. Его партнерами по съемочной площадке стали Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. Сам Жаргал сыграл заметную второстепенную роль.



- Мой персонаж – Толя, этакий гопник из маленького полярного городка, где до сих пор правят девяностые. Для меня это обычный типичный криминальный элемент, который старается стать таким же, как и его босс, - рассказал Жаргал Бадмацыренов.



Съемки, по словам Жаргала, длились около года.



- Сперва это интересно, а потом уже становится привычным. Бывало физически тяжело, но не каждый раз. Съемки длились по несколько часов, нужно делать одно и то же, иногда в разных погодных условиях, - поделился он.



На этой неделе вышла премьерная серия еще одного проекта, где «засветился» Жаргал. Это роль в интернет-сериале Гарика Харламова «Зона комфорта», и она получилась тоже с криминальным оттенком.



- Роль среднеазиатского бандита, выбивающего долги. Я там появлюсь несколько раз. Вместе с персонажем Амаду Мамадаковым. По сюжету мы хотим кое-что забрать или отобрать у главного героя, - рассказал Жаргал.



Из-за обилия нецензурной лексики и жесткого черного юмора сериал выйдет на интернет-ресурсе Premier.



Бурятская игра престолов



Целый отряд улан-удэнцев можно будет увидеть в исторической ленте «Сердце Пармы». Ее снял Антон Мегердичев, автор «Движения вверх». Он привлек в фильм таких звезд, как Евгений Миронов, Федор Бондарчук и Сергей Пускепалис. В сюжете кинокартины переплетаются исторические, романтические и фантастические мотивы по одноименной книге Алексея Иванова. Это интерпретированная история о противостоянии Великого Московского княжества и языческой Пармы в Пермском крае, о любви русского князя Михаила к юной ведьме Тиче, которую играет бывшая актриса Русского драмтеатра имени Бестужева Елена Ербакова.



В массовые съемки попали артисты цирка и актеры Бурдрамы Буянто Цыренов, Баир Гуржапов, Аюр Гомбоев, Алексей Жигжитов, Артем Бадмаев, Николай Гармаев и главный инженер цирка Евгений Павлов.



Цирковые выглядят весьма колоритно в воссозданных художниками аутентичных костюмах воинов XV века. Благодаря цирковой сноровке и выносливости акробатов процесс съемок проходит легко. А молодой актер Константин Осодоев сыграл грозного вогула, старшего сына одного из главных героев - князя Асыки. Отметим, актеров в Улан-Удэ отбирал земляк Александр Балсанов, сорежиссер киноленты «Сердце Пармы». Премьера фильма ожидается в конце 2020 года.



Кости для шамана



Несколько лет назад целая серия российского сериала «Кости» была посвящена событиям в Бурятии. По сюжету судебный антрополог Анна Костина прибыла в республику для расследования дела о медведе, задравшем человека. В ходе работы следователи столкнутся с мистическими событиями, которые приведут их к бурятским каннибалам. Расследуя дело, главные герои знакомятся с местным жителем Тамиром. Он рассказывает им легенды и предания бурят.



Исполнителем роли лесника Тамира стал актер Бурятского театра драмы Цынге Ломбоев. Совет попробовать себя в сериале актеру дал режиссер Солбон Лыгденов. Он был знаком с создателями сериала и, узнав, что на роль лесника требуется бурят, рассказал об этом актеру. После этого Цынге получил отрывок сценария, записал небольшое видео и отправил в Москву. Когда авторы сериала увидели его в кадре, тут же решили, что они нашли именно того, кто им нужен. Бурятский актер внес и свою лепту в сценарий. Создатели фильма во многих моментах советовались с ним.



- По сценарию должен был быть шаманом и ходить чуть ли не с бубном в руках. Но я предложил отказаться от этого, было бы слишком утрированно, - замечает Цынге Ломбоев.



Интересно, что серию снимали не в Усть-Баргузине, а в Московской области.



Таким образом, вместо создания своего кинематографа Бурятия, похоже, плавно переориентируется на федеральный. Хорошо это или плохо – судить не нам. Ведь, с одной стороны, участие бурятских актеров и продюсеров в федеральных проектах вызывает гордость, но с другой - хочется увидеть по-настоящему качественное бурятское кино.



Лев Хандажапов, «Номер один».