Почему людям свойственно заблуждаться?
Все мы немножечко себя обманываем, не нарочно, конечно. То оберегая себя, то защищаясь от чего-то негативного. «Мы всегда заблуждаемся», - уверен кандидат психологических наук Игорь Бадиев, в беседе с которым каждый из читателей найдет ответ, как, почему и для чего наша психика прибегает к искажению объективной реальности.
Психика субъективна
- Игорь Валерьевич, расскажите, какова природа самообмана?
- Я бы не стал использовать термин самообман, поскольку обман предполагает целенаправленное введение в заблуждение. Но мы ведь не пытаемся сознательно ввести себя в заблуждение. Давайте попробуем разобраться, как, почему и в чем мы заблуждаемся и каковы корни различного рода заблуждений, касающихся нас самих, других людей и мира вообще.
В первую очередь нужно сказать, что наша психика, отражая действительность, всегда субъективна. Мы в принципе никогда не видим мир таким, какой он есть. Восприятие нами окружающего мира – это всегда результат нашей собственной интерпретации, а не некоего объективного отражения.
Если мы попробуем извлечь, визуализировать картинку, которая есть у меня и другого человека об одном и том же объекте, и сопоставить их, то увидим множество различий. В этом состоит фундаментальная основа наших заблуждений еще на уровне функционирования психики как таковой. Эти заблуждения психической природы мы можем увидеть на примере таких явлений, как иллюзии восприятия.
Даже такой элементарный и простейший процесс, как восприятие посредством зрения и слуха (то есть то, что нам дано непосредственно в чувствах), это всегда некая субъективным образом интерпретированная картинка. Этой особенностью нашего восприятия хорошо пользуются иллюзионисты, ведь все фокусы построены на том, что наше восприятие склонно создавать иллюзорные вещи.
Когда дело касается более сложных вещей, не элементарного восприятия физического мира, а взаимоотношений между людьми, то здесь рождаются социально-психологические явления, связанные с искажением той или иной информации. Это то, что мы обычно называем социально-психологическими эффектами, когнитивными искажениями, фундаментальными ошибками. Когда результаты наших рассуждений, взаимодействий, выборов, умозаключений подвергаются искажению в результате взаимодействия людей друг с другом.
Например, самое распространенное явление – конформность, то есть мы предпочитаем видеть ту картину мира, которую видит большинство окружающих нас людей, при этом можем игнорировать данные своих органов чувств, не говоря уже о результатах своих размышлений. Вспомним знаменитые эксперименты известного психолога Соломона Аша. Испытуемому предлагалось сравнить два отрезка, разных по длине: короткий и длинный. Действие происходило в группе, где десять человек были подставными. Они целенаправленно давали неправильные ответы о длине отрезков. Последним шел испытуемый. Эксперимент показал, что люди склонные соглашаться с мнением большинства, ориентироваться на то, как думают, говорят и воспринимают другие.
Как рождается любовь с первого взгляда?
Те же самые искажения в социально-психологическом плане связаны и с восприятием нами других людей. Примером тому может быть такое явление, как фундаментальная ошибка каузальной атрибуции. Она заключается в том, что мы неверно приписываем причины поведения других людей на основе их групповой принадлежности.
Фундаментальная ошибка каузальной атрибуции заключается в том, что хорошие поступки человека, которого идентифицируем как «свой» (считаем, что он принадлежат нашей группе по какому-то признаку), мы объясняем внутренними причинами. То есть потому, что он добрый, щедрый, лучший и так далее. А плохие поступки «своих» мы объясняем внешними причинами – «человек поступил плохо, потому что так сложились обстоятельства». По отношению к «чужим» все зеркально противоположно. Плохие поступки «чужих» мы объясняем их внутренними причинами (потому что они плохие, несправедливые и злые), а их хорошие дела - внешними условиями («им повезло», «это была случайность»).
В социальной психологии описано очень много явлений, когда мы заблуждаемся, воспринимая и оценивая других людей. Например, эффект первого впечатления, эффект ореола, эффект Пигмалиона.
- Расскажите о них поподробнее
- Эффект первого впечатления. Первое впечатление сохраняется надолго, и, чтобы изменить оценку, которая была дана в первые секунды общения, нужно очень много времени. Первая оценка дается очень быстро, и она очень устойчива - такова социально-психологическая природа человека. При этом эффект ореола заключается в том, что, воспринимая какую-то одну черту личности другого человека, мы склонны распространять ее на всю его личность в целом. А если это произошло при первом впечатлении, то оценка остается очень устойчивой.
Допустим, я случайно с кем-то столкнулся, человек мне нагрубил и у меня сложилось о нем очень негативное первое впечатление. В целом этого человека я буду воспринимать как грубияна и невежду. Если так случится, что в дальнейшем мне придется с ним взаимодействовать, то это отношение я буду сохранять очень и очень долго. Потребуется много усилий для того, чтобы его изменить.
Эффект Пигмалиона заключается в том, что мы подбираем те факты, которые подходят под нашу теорию, и игнорируем другие, опровергающие ее. Мы всегда ищем подтверждение своим взглядам и убеждениям и пренебрегаем теми, которые им не соответствуют.
Этот эффект могут заметить люди, которые недавно купили автомобиль. До покупки вокруг было очень много разнообразных марок машин и ни на чем глаз не заострялся. Когда же человек купил машину, то тут же на улицах города появилось огромнейшее количество точно таких же автомобилей. Суть в том, что количество не изменилось, просто изменилась особенность нашего восприятия, то, что мы стали обращать на это внимание.
- Можно сказать, что любовь с первого взгляда основана на этих эффектах?
- Да. Ты встретил человека, гормоны подскочили, возникло первое положительное впечатление, которое очень долго сохраняется и распространяется на всю личность этого человека. При этом ты начинаешь игнорировать негативные стороны возлюбленного и замечать только то, что тебя привлекает.
Обманываться, защищаясь
Третий источник наших заблуждений находится на личностном уровне и связан с такими явлениями, как механизмы психологической защиты. Суть в том, что мы, люди, очень эмоциональные существа. По большей части оценки, суждения и решения мы принимаем не под действием здравого смысла и рациональных рассуждений, а под влиянием наших эмоциональных реакций.
Наши эмоции всегда идут впереди разума. Просто чисто эволюционно эмоции появились раньше, чем разум. Поэтому разум пытается обуздать эмоции. Наша психика устроена так, что всегда пытаемся избежать негативных эмоциональных переживаний, а стремимся испытывать позитивные эмоциональные переживания. Для того чтобы защититься от различного рода негативных переживаний, существует механизм психологической защиты.
Разновидностей таких механизмов насчитывается более двухсот, но наиболее распространенные и хорошо изученные это отрицание, вытеснение, проекция, рационализация, интеллектуализация.
- Напомните, как они работают?
- Если что-то мне не нравится, это вызывает у меня негативные эмоциональные переживания, и по принципу психологической защиты я пытаюсь избавиться от них.
Допустим, я влюбился в девушку с первого взгляда и в упор не замечаю какой-то ее недостаток. Например, безграмотность. Но я так сильно в нее влюбился, что не замечаю того, что для меня важно. Все вокруг видят этот недостаток, а я не вижу. По сути, я просто-напросто отрицаю этот факт. Если, допустим, я все-таки заметил, что у нее действительно что-то не очень с образованностью, легко могу рационализировать этот недостаток. Например, ничего страшного, зато она человек хороший и отличается жизненной мудростью. То есть я нашел рациональное объяснение, почему это не есть плохо.
Или я могу пуститься в длительные рассуждения о том, каково вообще значение интеллекта в жизни человека, и, вполне возможно, окажется, что сам по себе интеллект слишком переоценен и уровень образованности в отношениях не так уж и важен. Так срабатывает механизм психологической защиты - интеллектуализация.
Сомневаясь, приблизитесь к истине
Механизм вытеснения заключается в том, что я забываю негативную информацию. На деле она оказывается вытесненной из области сознания. Как правило, такое бывает при достаточно сильных травматических переживаниях.
Проекция срабатывает, когда какие-то качества мне в себе не нравятся. Однако я эти качества в себе отрицаю и начинаю приписывать их другим людям, замечать их у окружающих. Поэтому если вокруг меня все вдруг оказываются тупицами и глупыми людьми, то, скорее всего, это потому, что я сам себя считаю недостаточно интеллектуально развитым. Как правило, это результат комплекса неполноценности, связанного с интеллектуальной недостаточностью. Это отнюдь не значит, что я сам дурак. Это значит, что я не доволен уровнем своего интеллектуального развития. От этого недовольства я избавляюсь таким образом – отрицаю у себя и нахожу у других людей. Это касается фактически всех качеств, которые мы сами в себе не хотим видеть и отрицаем: агрессия, жадность, скрытность, подозрительность, лживость и так далее.
Получается, существуют три фундаментальных уровня заблуждений относительно себя и других людей, и, когда мы говорим о самообмане, я бы предпочел говорить, что мы всегда-всегда заблуждаемся.
Задача заключается не в том, чтобы убедить себя и других в своей правоте, не в том, чтобы найти подтверждение своим убеждениям и мыслям, а в том, чтобы понять, где мы можем заблуждаться и в чем. Нахождение этого источника заблуждений хоть на чуть-чуть, но приближает нас к истине.
Если попытаться разместить людей на шкале по степени их самообмана и заблуждений, то окажется, что есть люди, которые точно уверены, что они не заблуждаются. Они очень далеки от истины, нежели те, кто не уверены, что не заблуждаются. Еще Сократ говорил: «я знаю только то, что ничего не знаю». Кстати говоря, именно поэтому люди, которые отличаются высоким уровнем образования, интеллекта, очень сомневающиеся люди и часто проигрывают из-за этого в спорах. Чем больше человек сомневается, тем больше у него шансов и возможностей познать все многообразие этого мира и наших отношений.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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