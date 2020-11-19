В Монголии за сутки выявлен 31 новый случай COVID-19

Общее число инфицированных достигло 505, из них 329 полностью вылечены от коронавируса



В Монголии по информации минздрава страны, выявлен еще 31 один новый случай COVID-19 после того, как накануне были проведены 1290 тестов на коронавирус, сообщает



Всего 65 локальных случаев заражения коронавирусом зафиксировано, в частности, в Улан-Баторе выявлены 18, в аймаке Сэлэнгэ -24, в Дархан-Уул – 8, в Дорноговь – 1, в Говьсумбэр – 1 и в аймаке Орхон – 13.

Тем самым, общее случаев коронавируса достигло 505. Из них 329 пациента полностью вылечены.







Фото: montsame.mn «Номер один В Монголии по информации минздрава страны, выявлен еще 31 один новый случай COVID-19 после того, как накануне были проведены 1290 тестов на коронавирус, сообщает МОНЦАМЭ Всего 65 локальных случаев заражения коронавирусом зафиксировано, в частности, в Улан-Баторе выявлены 18, в аймаке Сэлэнгэ -24, в Дархан-Уул – 8, в Дорноговь – 1, в Говьсумбэр – 1 и в аймаке Орхон – 13.Тем самым, общее случаев коронавируса достигло 505. Из них 329 пациента полностью вылечены. » Как сообщал , в стране введен строгий карантин, закрыта граница с Россией. Правительство Монголии и ГЧК начали работу по охвату всех жителей города Сухэ-Батор приграничного с Россией аймака Сэлэнгэ тестированием на коронавирус.Фото: montsame.mn