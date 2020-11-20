Супруги из Китая засудили МВД Бурятии

Министерство незаконно отказало китайцам в выдаче вида на жительство





В Бурятии два гражданина Китая обратились в суд к Управлению по вопросам миграции МВД РБ и МВД РБ о признании незаконными решений об отказе им в выдаче вида на жительство. Также они просили суд обязать МВД выдать им искомый документ.

К слову, означенные граждане Китая – супруги. Они обратились в Управление по вопросам миграции МВД о выдаче вида на жительство еще в прошлом году. Летом этого году им было официально отказано, что вызвало у них, мягко говоря, не согласие, ведь «поддельных или подложных документов при обращении для предоставления государственной услуги они не предоставляли, о себе заведомо ложных сведений не сообщали», - излагает суд их позицию.Суд первой инстанции встал на сторону китайцев и постановил: «Признать незаконными решения Министерства внутренних дел по РБ об отказе в выдаче гражданам КНР вида на жительство в Российской Федерации. Обязать Управление по вопросам миграции МВД по РБ выдать гражданам КНР вид на жительство в РФ».Однако МВД проявило упорство и не согласилось с таким решением суда, отправившись обжаловать его в Верховный суд Бурятии. Представитель министерства заявил, что ложные сведения все же имели место, ведь по адресу, где китайцы якобы проживали, они никогда не жили, что подтвердил собственник жилья. Проще говоря, их регистрация была фиктивной.Тогда суд пригласил этого самого собственника, чтобы спросить у него напрямую – жили ли супруги из Китая в его доме или нет. И получил ответ, что несколько лет назад китайцам действительно был сдан в аренду дом, платежи вносились регулярно, они жили в нем большую часть года, хранили в нем свои вещи, возделывали огород, приглашали друзей и периодически покидали данное место жительства в связи с выездом в КНР в холодное время года.В то же время собственник в суде отрекся от своих объяснений, которые давал ранее МВД, ссылаясь на то, что «они были даны под давлением сотрудников полиции и в период, когда он находился в болезненном состоянии после выписки из больницы по поводу лечения. На тот момент он был без очков, не смог прочесть написанное».Сами же истцы пояснили, что проверка полицейскими проводилась как раз в то время, когда они выехали на родину, потому их и не застали на месте регистрации.Верховный суд в основном согласился с решением первой инстанции. Кроме одной фразы: «Обязать Управление по вопросам миграции МВД РБ выдать гражданам КНР вид на жительство в Российской Федерации».По мнению судей Верховного суда, указывать МВД, какое именно решение нужно принять – нельзя. Поэтому эту строчку изменили на следующую: «Обязать Управление по вопросам миграции МВД Бурятии рассмотреть заявления граждан КНР о выдаче вида на жительство в Российской Федерации».Фото: «Номер один»