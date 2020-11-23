Власти Бурятии отреагировали на вечеринку у депутата Хурала

Ее организатора привлекают к административной ответственности
Власти Бурятии отреагировали на вечеринку в Улан-Удэ, видео с которой появилось в соцсетях в минувшие выходные. В нем сняты несколько десятков молодых людей, весело танцующих под ритмичную музыку в некоем заведении. По словам автора публикации, оно «принадлежит сыну депутата Хурала Бурятии».
Видео собрало множество гневных комментариев. «Вечное дистанционное обучение, переполненные больницы и локдауны каждые три месяца нам обеспечены с такими людьми». «Жаль, что такое у нас творится, медики с ног падают, кислорода уже на всех не хватает, и вечеринки...», комментируют горожане. «Это вечеринка федерального уровня с оборотам 15 миллиардов рублей, поэтому и открыта», иронизирует другой улан-удэнец, намекая на закрытие торговых точек местных предпринимателей, в то время как многие федеральные сети продолжают работу.
«Факт проведения массового мероприятия в период ограничительных мер был выявлен сотрудниками полиции. В отношении 27-летнего организатора вечеринки в гриль-баре «Фабрика» возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В настоящий момент полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», сообщил член Республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции Сергей Борошноев.
По информации в соцсетях, заведение принадлежит семье известного бизнесмена, депутата Хурала Бурятии Вячеслава Покацкого, а управляет им якобы его сын Гордей. Отметим, власти фамилию организатора вечеринки озвучивать отказались.
Примечательно, что другой сын бизнесмена – Семен – является соучредителем компании «Рапид Био». Той самой, которая выпускает экспресс-тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Напомним, недавно правительство Бурятии объявило о закупке у нее 10 тысяч тестов на сумму свыше 14 миллионов рублей.
Фото: скриншот видео, видео "Аноним 03"
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