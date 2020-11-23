Власти Бурятии отреагировали на вечеринку у депутата Хурала

Ее организатора привлекают к административной ответственности





Власти Бурятии отреагировали на вечеринку в Улан-Удэ, видео с которой появилось в соцсетях в минувшие выходные. В нем сняты несколько десятков молодых людей, весело танцующих под ритмичную музыку в некоем заведении. По словам автора публикации, оно «принадлежит сыну депутата Хурала Бурятии».









