Бочки дегтя для Байкала

Больше половины побережья озера покрыто гниющими водорослями





Процесс загрязнения Байкала из-за проблем с очистными сооружениями явно прогрессирует, считают экологи. По их данным, уже больше половины побережья самого крупного пресноводного водоема покрыто гниющими водорослями – не за горами экологическая катастрофа.





