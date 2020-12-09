Бочки дегтя для Байкала

Больше половины побережья озера покрыто гниющими водорослями
Процесс загрязнения Байкала из-за проблем с очистными сооружениями явно прогрессирует, считают экологи. По их данным, уже больше половины побережья самого крупного пресноводного водоема покрыто гниющими водорослями – не за горами экологическая катастрофа.
На Байкальской природной территории действует более 1200 несанкционированных свалок. Столь же остро стоит проблема сточных и подсланевых вод судов Байкальского флота. По оценкам экспертов, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.
Многочисленные споры и планы по спасению самого крупного резервуара пресной воды на Земле привели к «байкальской правовой аномалии». Стало очевидным, что слишком жесткое «затягивание гаек» срывает «резьбу» возможных технологических решений по очистке. «Получилось так, что на одной и той же территории стало действовать множество ограничивающих, запретительных по своей сути правовых режимов, нанизанных один на другой, - отмечал в интервью «МК. Иркутск» председатель правления общественной организации «Байкальский центр гражданской экспертизы» Юрий Фалейчик. - Модернизированный приказ Минприроды сделал невозможным строительство очистных, которые сбрасывают напрямую в Байкал очищенные стоки: нормативы были подняты жестко, запредельно, преодолеть их с помощью отечественных технологий невозможно. Запрещая сбросы, мы заблокировали возможность строительства очистных. И, соответственно, мы закрываем глаза на все безобразия, которые накопились на берегах, консервируем слив в озеро всех фекальных отходов и бытовой химии – без очистки вообще!».
Эти вопросы хоть и обсуждаются, но, судя по всему, не решаются. Найти ответы решили эксперты интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии» и общероссийской общественной организация «Социально-экологический союз» в ходе онлайн-круглого стола на тему «Цель устойчивого развития №6: сохранение «колодца планеты» озера Байкал от загрязнения бытовыми стоками. Взаимодействие гражданского общества, науки и государства».
С позицией Юрия Фалейчика согласен руководитель муниципального предприятия «Жилищник» в Северобайкальске Игорь Кутузов. «Сложности возникли все из-за того же приказа №83 Минприроды России, который утвердил новые нормативы сброса вредных веществ в Байкал. Они слишком жесткие, в частности в десять раз ужесточен норматив по фосфатам. Выполнить его на наших очистных сооружениях, построенных в 1983 году по проекту 1975 года, невозможно», - поясняет он.
При этом реконструкция или строительство очистных (подчас невероятными финансовыми усилиями местных властей) совсем не означают решения проблемы. Так, например, в начале марта нынешнего года закончилась эпопея с возведением очистных сооружений в селе Максимиха на берегу Байкала в Бурятии (проект стартовал еще в 2008 году).
Сейчас объект начал принимать стоки из Максимихи и Усть-Баргузина цивилизованным способом. Но, по словам технолога МУП «Водоканал» Ольги Поликутиной, как только очистные будут официально запущены в строй (пока идет пуско-наладка), нужно будет оформлять разрешительную документацию. «Технология такова, что предполагает сброс очищенных вод на поля фильтрации, а в законодательстве он не урегулирован. Придется оплатить сверхлимитный сброс в 25-кратном размере, пояснили нам в Росприроднадзоре, хотя процент очистки высокий - 94-97% по разным загрязняющим веществам».
Вопрос еще и в том, кто возьмется за эти потенциальные долгострои. Чаще всего выходит «тяни-толкай» муниципалитетов из-за сложностей с составлением техзаданий для конкурсов и нехваткой средств, с одной стороны, и подрядчиков, предлагающих сложные, подчас неприемлемые проекты – с другой. «На участке в Иволгинском районе, где предполагается реконструкция очистных сооружений мощностью сто кубов, водного объекта нет, а до ближайшего водного объекта –8 км, строительство коллектора обойдется дороже, чем самих модульных очистных», - приводит пример замминистра строительства и ЖКХ Бурятии Евгений Поляков.
По словам Игоря Кутузова, в Северобайкальске один из подрядчиков предложил дорогую технологию обратного осмоса, когда вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану. «Этот метод требует много электроэнергии, а она очень дорогая, особенно для производственных объектов, - говорит он. - На сегодня у нас стоимость очистки сточных вод 70 рублей за кубический метр стоков, а себестоимость порядка 140 рублей. Мы работаем в минус».
Ученый секретарь научного совета Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал, доктор экономических наук Ирина Орлова в ходе круглого стола подчеркнула - у муниципалитетов нет денег на строительство очистных сооружений. Коллеги согласились: необходимо на уровне федерального законодательства разрешить регионам проводить единый конкурс на выбор подрядчика.
«Важно, чтобы в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал» деньги шли не только на строительство в Иркутске и Улан-Удэ, но и вокруг Байкала, в центральной зоне и тем более в водоохранной зоне, то есть в прибрежных поселениях, - кроме прочего отметила Орлова. - Крупная турбаза может построить очистные и за свой счет, а в муниципальных образованиях альтернативы нет. Надо этот вопрос решать на уровне Федерации с софинансированием от субъекта».
Байкал также был и остается одним из самых популярных мест для паломничества туристов со всего мира. Тему доступа к санитарной инфраструктуре, а именно – вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО) и сточных вод с туристических объектов, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, подняла руководитель проектов Фонда «Озеро Байкал» Екатерина Терентьева. По ее словам, «транспортировка ЖБО с побережья водоема на очистные сооружения, оборудованные пунктами приема сточных вод от ассенизационных машин – единственный рациональный вектор развития безопасного водопользования и санитарии на Байкале».
Ирина Орлова предлагает: частным домовладениям,у которых нет центрального водоснабжения, предоставлять услуги вывоза ЖБО за счет государства, а частным турбазам, необходимо самостоятельно заказывать машины, которые будут вывозить отходы на очистные сооружения, причем эти расходы необходимо включить в туристический сбор, чтобы отказываться от вывоза ЖБО было экономически невыгодно.
Ученые не первый год указывают на то, что побережья водоема и его дно почти со всех сторон заражены спирогирой, гниющей водорослью, которая очень любит азот и фосфор. В качестве первой оздоровительной меры участники круглого стола предложили ограничение продажи фосфатосодержащих моющих средств. По данным экспертов, только это позволит снизить нагрузку по фосфору на очистные сооружения до 30%. От подобных моющих средства, к примеру, отказались в вагонном депо Восточно-Сибирской железной дороги, который находится в Северобайкальске. Для мытья вагонов используют биоразлагаемые средства.
С предложением запретить фосфатосодержащие моющие средства ранее выступили и депутаты Госдумы. Ссылаясь на мнение экспертов, парламентарии также заявили о необходимости тотального запрета полимерных сетей, введения жестких ГОСТов и ощутимого увеличения санкций за нарушения закона о любительском рыболовстве.
В итоге обсуждения участники прошедшего накануне круглого стола пришли к выводу: согласование позиций бизнеса, власти и общества возможно только при публичном научно-техническом обсуждении. «Основным способом решить эти проблемы для уникальной байкальской территории – организовать обсуждение, - подчеркнул модератор портала Эко-Действие.РФ, кандидат технических наук Юрий Беккер. - Чтобы под каждым проектом технического задания на очистные сооружения для портала госзакупок профессионалы могли публично указать, каких параметров не хватает и что туда еще включать. В итоге проекты будут отражать позицию современного развития состояния науки и техники, а сами муниципалитеты будут лучше защищены от недобросовестных участников рынка».
Фото: «Номер один»
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