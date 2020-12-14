В Бурятии чиновники требуют снести буддийский субурган

Они считают религиозный объект самовольной постройкой





В Арбитражный суд поступил иск от Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия к буддийскому дацану «Пунцогнамдоллинг» в Окинском районе.

Чиновники требуют признать объект незавершенного строительства - Субурган - самовольной постройкой, истребовать «из незаконного владения ответчика в пользу Российской Федерации земельный участок площадью 3395 кв.м., расположенный в местности Вышка Тункинского района». Кроме того, в списке требований – «приведение земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, путем демонтажа незаконно размещенных на нем участке объектов и восстановление территории незаконно занимаемого земельного участка, являющегося собственностью РФ». Также буддисты должны «вывезти за свой счет объекты самовольного строительства, находящиеся на данном земельном участке».В случае неисполнения ответчиком этих требований в установленный срок Управление Росимущества просит взыскать с буддистов судебную неустойку в размере 300 тысяч рублей.Одновременно с иском чиновники направили в суд заявление о принятии обеспечительных мер. В нем они требуют запретить регистрационные и иные учетно-правовые действия в отношении спорного земельного участка до окончания судебных разбирательств.Суд принял заявление к производству и ходатайство истца о запрете регистрационных действий удовлетворил. Первое заседание по делу состоится уже в следующем году, в конце января.Отметим, дацан «Пунцогнамдоллинг» - самый высокогорный буддийский храм России, в общине которого насчитывается около 5 тысяч человек. Становление этого дацана связывают со знаменитым Агваном Доржиевым, учителем Далай-Ламы ХIII, одним из выдающихся людей бурят-монгольского мира.Фото: russianstock.ru