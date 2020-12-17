В Бурятии хозяин охранной фирмы нещадно эксплуатировал женщин

Уставшие получать гроши работницы пожаловались в прокуратуру





В прокуратуру Бурятии обратились три жительницы Хоринского района с заявлением о нарушении их трудовых прав. Женщины работали в частной охранной организации в должности охранников.

«В нарушение трудового законодательства работодатель не заключал с ними трудовые договоры, заработную плату выплачивал ниже установленного законом минимального размера. Кроме того, из заработка работниц произведено незаконное удержание за обучение», - рассказали о выявленных нарушениях в надзорном ведомстве.Прокурор направил в суд три иска в защиту интересов теперь уже бывших работниц охранной фирмы. Суд требования прокурора удовлетворил, признав отношения, сложившиеся между организацией и работницами, трудовыми. Работодателя обязали выплатить недополученную зарплату и возместить незаконно удержанные денежные средства.Кроме того, за уклонение от оформления трудового договора прокурор возбудил в отношении работодателя дело об административном правонарушении. Виновное лицо привлечено к ответственности и оштрафовано.Фото: «Номер один»